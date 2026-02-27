フィットイージー×揖斐川町 「ママのためのビューティートレーニング」を開催しました

フィットイージー株式会社 フィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、揖斐川町との地域連携の一環として、2026年2月26日（木）に“子育て世代の女性”を対象とした無料健康イベント「ママのためのビューティートレーニング」を開催いたしました。本イベントは、日常生活で運動不足などを感じている母親世代から寄せられた声をもとに企画したものです。当社インストラクターが「深呼吸と骨盤ケア」をテーマに、無理なく身体を整えるヨガレッスンを実施しました。健康教室の様子（2026年2月26日 @揖斐川町 子育て支援センター）

◆フィットイージー×揖斐川町「ママのためのビューティートレーニング」概要

開催日時：2月26日（木）13:30～15:00

会場：子育て支援センター（福祉総合支援センター内）

〒501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方193

テーマ：ママのためのビューティートレーニング

～深呼吸と骨盤ケアで心も身体もスッキリヨガ～

対象：子育て世代の女性 ※託児あり

参加人数：10名（30代～40代）

参加費：無料

講師：FIT-EASY千種店 徳永葉子インストラクター

▼当日のプログラム

・13:30～14:15 ストレッチ、ヨガレッスン

・14:15～14:30 休憩

・14:30～15:00 質問コーナー、交流時間

講師を務めたのは、FIT-EASY千種店でヨガやピラティス、ウォーキング指導などのレッスンを重ねている徳永葉子インストラクターで、運動初心者の方にも分かりやすく、日常生活に取り入れやすい実践的な指導スタイルに高い評価を得ています。

健康教室には、揖斐川町に住む30代～40代の10名が参加。自身も1児の母である徳永インストラクターが、初心者の方でも安心して取り組めるよう、簡単なストレッチからスタートし、呼吸の大切さや肩こり改善、骨盤ケアを中心としたヨガレッスンを実施しました。

参加者一人ひとりに寄り添った声かけやストレッチやヨガへの没入感に浸れる言葉選びで、普段、家事や育児で自分の時間を確保することが難しい参加者の皆様にとって、心身ともにリフレッシュできる貴重な時間となりました。

徳永葉子インストラクター健康教室の様子

レッスン後の質問コーナーでは参加者からは、「出産後に体重が増えてしまったが、戻すにはどうしたらよいか」「便秘に効くストレッチはあるか」といった、日頃の身体の悩みや食生活に関する具体的な相談が多く寄せられました。

出産後の体重が増えてしまったことについて、徳永インストラクターから、急激な減量ではなく食事のバランスを意識することが大切だと参加者にアドバイスをし、便秘に効くストレッチについては、骨盤周りや股関節をゆるめることが改善につながることなど、日頃から手軽に実践できる方法が伝えられました。

参加者は熱心に耳を傾け、交流時間も活発な意見交換の場となりました。

◆参加者の声- 30代女性（子ども：1歳）

「久しぶりに運動をして体が温まりました。リフレッシュができてとても貴重で幸せな時間でした。」

- 40代女性（子ども：1歳と9歳）

「体が温まり、とても楽しかったです。久しぶりにヨガができて嬉しかったです。」

- 30代女性（子ども：2歳）

「託児付きで、1時間ほどストレッチやヨガ・筋トレができる機会があれば、ぜひまた参加したいです。」

◆講師紹介講師：徳永 葉子インストラクター

子どもからご高齢の方まで幅広い世代を対象に、

無理なく楽しめるストレッチレッスンをはじめ、

ヨガやウォーキング指導、姿勢改善、

身体ケアを目的とした各種プログラムを担当。

運動初心者の方にも分かりやすく、

日常生活に取り入れやすい実践的な指導スタイルに高い評価を得ています。

◆揖斐川町との取り組みについて

当社は、揖斐川町との継続的な連携のもと、地域の健康づくり活動を支援しております。これまで「いびがわマラソン」において公式アンバサダーを3年連続で務めてまいりました。

こうした連携を背景に今年度は下記の2つの健康施策を実施し、町と共に町民の皆さまの健康増進を目指しております。

- 特定保健指導対象者への健康支援- 揖斐川町主催の健康教室へのインストラクター派遣◆今後の健康教室開催について

2026年3月中旬には、「特定保健指導対象者」や体型・健康管理に関心のある方々を対象とし、当クラブのインストラクターを招いた健康教室の開催を予定しております。

当社は今後も地域社会と連携しながら、誰もが気軽に健康づくりに取り組める環境の提供に努めてまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,357,449,180円

従 業 員 数：238名 ※2025年10月31日現在

店 舗 数：259店舗 ※2026年2月27日現在

U R L： https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）