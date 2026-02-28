＼講座ランキング追加／グローバル人材育成特化型Eラーニング「INSIGHT ACADEMY」

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：金 珍燮）は、「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」サイトに、新たなカテゴリー「講座ランキング別」を追加いたしました。

当社は、Eラーニングにおける学習体験のさらなる向上を目指し、講座カテゴリの再編を実施いたしました。

新たに導入した「講座ランキング別」カテゴリーにより、人気・注目度の高い講座を分かりやすく可視化し、受講者一人ひとりの学習目的に合った講座選択をサポートします。

■『INSIGHT ACADEMY』に実現できること

社員のグローバル人材としてのポテンシャルを引き出し、

“海外事業で収益を生み出す人材”を育成いたします。

インサイトアカデミーのグローバル人材育成プログラムは、海外事業経験25年以上の経験豊富なグローバルビジネスの専門家約11,000名の「活きた知見」を集約して作られています。

専門家の実体験に基づいて設計された実戦的な研修を継続的に受講していただくことで、海外で収益を生み出せる真のグローバル人材の育成が可能です。

▽当社独自の学習メソッド▽

インサイトアカデミーは、約11,000名の海外事業の専門家や、1,000社以上の海外事業支援軸に作り上げた「活きた知見」を集約し、グローバル人材を「海外で収益を生み出せる人材」と定義。

６つのグローバル人材育成要件を網羅し、受講者や国別にカスタマイズしたプログラムを設計することが可能です。

グローバル人材育成 6つの要件

１.グローバルマインド

２.異文化マネジメント力

３.経営知識

４.海外ビジネス環境理解

５.実務言語力

６.実戦適用力（実戦の数）

■INSIGHT ACADEMY育成メソッドを作り出す豊富な海外経験を持つ講師陣

海外事業実践経験豊富な講師陣

当社のサービスでは1,000社に上る海外ビジネス支援を軸に作り上げた

11,000人の海外事業の専門家が在籍

■『INSIGHT ACADEMY育成メソッド』を元に開発したグローバル人材育成サービスのラインナップをご紹介

▼Ｅラーニング(https://client.insighta.co.jp/service/e-learning)：「海外で収益を生み出す人材を育てる」人材育成特化型Eラーニングサービス

▼語 学(https://client.insighta.co.jp/service/language) ：国別プライベートレッスン語学プログラムを「26言語162ヵ国対応」

▼研 修(https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training) ：海外ビジネス経験が豊富な専門家による実践的な研修をご提供。

■多くの海外展開企業様にご導入頂いております

導入企業のご担当者様が実際に感じた

「INSIGHT ACADEMYの導入効果」に関する嬉しい声を集めました。

■お役立ち資料

グローバル人材育成や海外事業にご活用頂ける資料を無料でお届けいたします。

■『セミナー/人気アーカイブ動画』情報

グローバル人材育成や海外事業にご活用頂けるお役立ちセミナーや人気アーカイブ動画を

無料で配信・開催しています。

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language