【事前登録開始】エンジニアと企業を“技術思想”と“価値観”でマッチングする新サービス「Philoz」、法人向けウェイトリスト登録を受付開始

合同会社デザインL（本社：福島県耶麻郡、代表：鈴木正代）は、エンジニアと企業を「技術思想」と「働き方の価値観」でマッチングする新サービス「Philoz（フィローズ）」の正式リリースに先駆け、本日より法人様向けの事前登録（ウェイトリスト）の受付を開始いたしました。 ご登録いただいた企業様には、現在準備中の「最新営業資料」が完成次第いち早くお届けするほか、先行トライアル等のご案内を優先的にお送りいたします。

▼事前登録（ウェイトリスト）はこちら（所要時間：約1分）▼

https://forms.gle/FLFdP5ujuXgdTx4t6

※営業資料をご希望の企業様もこちらからご登録をお願いいたします。

【開発背景】

深刻化するIT人材不足と「質の不一致」

経済産業省の調査によると、2030年には国内で最大約79万人のIT人材が不足すると予測されています（※）。売り手市場が加速する中、企業は「誰でもいいから採用しなければ」という焦りから、カルチャーの合わない人材を採用してしまいがちです。Philozは、こうした「数の不足」だけでなく、採用後に判明する「質の不一致」という課題に向き合います。

3年以内の離職と「情報の非対称性」を打破する

現在のエンジニア採用市場では、プログラミングスキルや経験年数といった「目に見える情報」に偏ったマッチングが主流です。その結果、入社後の「技術思想の乖離（例：スピード重視か品質重視か）」や「働き方の価値観のズレ」による早期離職、チーム生産性の低下が大きな社会課題となっています。「Philoz」は、これらの情報の非対称性を解消し、エンジニアと企業の双方が「自分たちの価値観」を深く理解した上で出会える場を提供します。

※出典：経済産業省「IT人材需給に関する調査」（2019年4月）

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf

【「Philoz」の3つの特徴】

1.60問の本格診断による「16種類のエンジニアペルソナ」

エンジニア向けに、技術選定の傾向や開発スタイル、キャリア観を問う60問の設問を用意。心理学や組織行動論に基づき、16種類のペルソナへ分類します。これにより、本人も自覚していなかった「自己の技術的思想」を客観視することが可能です。

16種のペルソナタイプ

2. 組織のカラーを可視化する「8種類の企業タイプ」

企業側も同様の診断を受けることで、自社の組織文化を8つのタイプに定義。エンジニアと企業、双方のデータを掛け合わせ、独自のアルゴリズムで「相性スコア（0～100%）」を算出します。

3. 採用コストを大幅に削減「月額固定・成功報酬なし」

従来の年収30～35%といった高額な成功報酬型ではなく、月額固定のサブスクリプションモデルを採用。採用人数に制限がないため、中長期的な採用コストの予測可能性を高め、攻めの採用を支援します。

【事前登録（ウェイトリスト）のメリット】

正式リリースに向けて、現在参画企業様を先行募集しております。専用フォームよりご登録いただいた方には以下の特典をご用意しております。

【今後の展望】

- 最新営業資料の優先送付（※完成次第、メールにていち早くお届けします）- 正式リリース時の優先的なご案内- 先行トライアル枠（クローズド版）等の限定情報のお知らせ

「Philoz」は、エンジニアと企業が「スキル」の枠を超え、「思想」で深く共鳴し合える新しいマッチングのあり方を追求してまいります。 今後は、プラットフォームを通じて蓄積される知見を活かし、組織と個人のより良いマッチングのあり方を多角的に追求していく予定です。事業目標としては、2026年内にエンジニア登録数1,000名、導入企業数50社の達成を目指し、より多くの技術者と企業へ「価値観でつながる出会い」を届けてまいります。私たちは、ミスマッチによる損失をゼロにし、日本の技術産業全体の生産性と幸福度を向上させるインフラを目指します。

【サービス概要】

サービス名： Philoz（フィローズ）

利用料金： エンジニア無料 / 企業向け月額40,000円（税別）

URL： https://www.philoz.net

【本件に関するお問い合わせ】

合同会社デザインL

担当：鈴木

E-mail：info@philoz.net