「Stella AI」にGoogle DeepMind最新画像生成AIモデル「Nano Banana 2」を搭載

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI」および「Stella AI for Biz」において、「Nano Banana 2」を2026年2月27日（金）より提供開始しました。

■ 「Nano Banana 2」の概要

「Nano Banana 2」は、Google社が2026年2月26日に発表した最新の画像生成AIモデルです。従来のNano Banana Proが持つ高度な知識ベースとスタジオ品質のクリエイティブ制御を、Gemini Flashの高速処理で実現します。これにより、「Stella AI」および「Stella AI for Biz」をご利用のお客さまは、プロフェッショナル品質の画像をこれまで以上に高速に生成できるようになります。

従来の「Nano Banana」ではテキストが文字化けしておりましたが、「Nano Banana 2」は精密なテキストレンダリングに対応しており、画像内に正確で読みやすいテキストを生成できるだけでなく、画像内テキストの多言語翻訳にも対応しています。

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2 丁目2 番1 号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容： 生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立： 2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

Stella AI：https://lp.stella-ai.net/

Stella AI for Biz LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

＊ 「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。