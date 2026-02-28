個人教室の運営を“もっとスマートに”
月額350円でクレジットカード決済を導入可能に
株式会社LUDICROUS（ルディキュラス）（代表取締役 井上洋介）は、個人教室と生徒・保護者をつなぐプラットフォームアプリ「LessonMate（レッスンメイト）」は、月謝のクレジットカード決済機能を中心とした教室支援サービスの提供を開始しました。
LessonMateは、月額350円（※）＋決済手数料3.5%で、個人教室でも簡単にクレジットカード決済を導入できる仕組みを提供します。
（※クレジットカード決済利用時）
背景：数兆円規模の習い事市場、しかし決済はアナログ中心
日本の習い事・スクール市場は数兆円規模とされ、ピアノ教室、学習塾、スポーツ教室、書道教室など、多くの個人教室が地域に根ざして運営されています。
一方で、多くの教室では依然として、
- 現金による月謝回収
- 紙の月謝袋
- 手作業の入金確認
- 電話・紙での連絡
- LINE、SMS、E-Mail、SNSのDMなど生徒により連絡手段はバラバラ
といった運営が続いています。
また既存の決済サービスは「教室単位」の設計が多く、保護者側では
- 兄弟ごとにログインが必要
- 教室ごとにアプリやアカウントの切替が必要
- 同一サービス利用教室でも管理が分断
といった課題が存在していました。
LessonMateの最大の特長
生徒のホーム画面とクレジットカード設定画面
生徒・家族中心設計による一元管理
LessonMateは、従来の教室中心設計ではなく、生徒・保護者中心設計を採用しています。
・ 複数の生徒（兄弟）を登録可能
・ 各生徒に複数の教室を紐づけ可能
・ 1枚のクレジットカードで全教室分をまとめて支払い可能
習い事が増えてもアプリは増えません。
ログインも1回で完結します。
教室側の主な機能
- 月謝のクレジットカード決済（350円＋3.5%）
- 楽譜代・教材費などの追加請求対応
- デジタル月謝袋
- 現金払い管理対応
- 生徒・保護者とのチャット機能
- 全生徒向けお知らせ一斉配信
小規模教室でも導入しやすい料金設計で、運営負担を軽減します。
生徒・保護者側のメリット
- 現金準備不要
- 支払い忘れ防止
- クレジットカードポイント活用
- 支払い履歴の可視化
- 複数教室を1アプリで管理
LessonMateが目指すもの
LessonMateは単なる決済アプリではありません。
「教室と家庭をなめらかにつなぐプラットフォーム」として、
- 教室の事務負担を軽減
- 保護者の管理ストレスを削減
- 教育現場のDXを推進
することを目指しています。
デジタル月謝袋
QRコードで生徒登録
生徒への一括送信機能
複数教室もアプリ１つ
サービス概要
サービス名：LessonMate
対応：iOS / Android
利用料金：
・基本利用無料
・クレジットカード決済利用時 月額350円＋決済手数料3.5%
公式サイト： https://lessonmate.app
株式会社LUDICROUS
株式会社Ludicrousは、教育・決済・コミュニケーション領域を中心に、日常の不便をテクノロジーで解決するアプリ・Webサービスの企画・開発・運営を行うテックカンパニーです。個人教室向けプラットフォーム「LessonMate」をはじめ、今後も複数のプロダクトを展開予定です。