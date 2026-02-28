個人教室の運営を“もっとスマートに”

月額350円でクレジットカード決済を導入可能に

株式会社LUDICROUS

株式会社LUDICROUS（ルディキュラス）（代表取締役 井上洋介）は、個人教室と生徒・保護者をつなぐプラットフォームアプリ「LessonMate（レッスンメイト）」は、月謝のクレジットカード決済機能を中心とした教室支援サービスの提供を開始しました。

LessonMateは、月額350円（※）＋決済手数料3.5%で、個人教室でも簡単にクレジットカード決済を導入できる仕組みを提供します。

（※クレジットカード決済利用時）

背景：数兆円規模の習い事市場、しかし決済はアナログ中心

日本の習い事・スクール市場は数兆円規模とされ、ピアノ教室、学習塾、スポーツ教室、書道教室など、多くの個人教室が地域に根ざして運営されています。

一方で、多くの教室では依然として、

- 現金による月謝回収- 紙の月謝袋- 手作業の入金確認- 電話・紙での連絡- LINE、SMS、E-Mail、SNSのDMなど生徒により連絡手段はバラバラ

といった運営が続いています。

また既存の決済サービスは「教室単位」の設計が多く、保護者側では

- 兄弟ごとにログインが必要- 教室ごとにアプリやアカウントの切替が必要- 同一サービス利用教室でも管理が分断

といった課題が存在していました。

LessonMateの最大の特長

生徒のホーム画面とクレジットカード設定画面生徒・家族中心設計による一元管理

LessonMateは、従来の教室中心設計ではなく、生徒・保護者中心設計を採用しています。

・ 複数の生徒（兄弟）を登録可能

・ 各生徒に複数の教室を紐づけ可能

・ 1枚のクレジットカードで全教室分をまとめて支払い可能

習い事が増えてもアプリは増えません。

ログインも1回で完結します。

教室側の主な機能

- 月謝のクレジットカード決済（350円＋3.5%）- 楽譜代・教材費などの追加請求対応- デジタル月謝袋- 現金払い管理対応- 生徒・保護者とのチャット機能- 全生徒向けお知らせ一斉配信

小規模教室でも導入しやすい料金設計で、運営負担を軽減します。

生徒・保護者側のメリット

LessonMateが目指すもの

- 現金準備不要- 支払い忘れ防止- クレジットカードポイント活用- 支払い履歴の可視化- 複数教室を1アプリで管理

LessonMateは単なる決済アプリではありません。

「教室と家庭をなめらかにつなぐプラットフォーム」として、

- 教室の事務負担を軽減- 保護者の管理ストレスを削減- 教育現場のDXを推進

することを目指しています。

デジタル月謝袋

QRコードで生徒登録

生徒への一括送信機能

複数教室もアプリ１つ

サービス概要

サービス名：LessonMate

対応：iOS / Android

利用料金：

・基本利用無料

・クレジットカード決済利用時 月額350円＋決済手数料3.5%

公式サイト： https://lessonmate.app

株式会社LUDICROUS

株式会社Ludicrousは、教育・決済・コミュニケーション領域を中心に、日常の不便をテクノロジーで解決するアプリ・Webサービスの企画・開発・運営を行うテックカンパニーです。個人教室向けプラットフォーム「LessonMate」をはじめ、今後も複数のプロダクトを展開予定です。