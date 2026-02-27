【兵庫県宍粟市】GW前半も土日祝も最大15％OFF！徒歩0分温泉併設グランピング＆日帰りBBQ(4/30チェックインまで)〈ウッドデザインパーク与位〉

ウッドデザインパーク株式会社

兵庫県宍粟市の温泉併設グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」は、ゴールデンウィーク前半および土日祝も対象となる3周年特別SALEを期間限定で開催中です。

2026年４月16日に3周年を迎える同施設は、開業以来累計11,243名以上が来場。

これまでの感謝を込めて、今回の特別SALEを実施しています。

GW前半・土日祝も割引対象

今回の3周年特別SALEは、通常価格が上がりやすい土日祝やゴールデンウィーク前半も割引対象となる点が特徴です。

春からGWにかけて旅行需要が高まる中、「できるだけお得に泊まりたい」「GWでも価格を抑えたい」というニーズに応える形で実施されています。

3周年特別SALE 詳細

内容：予約時に10％OFFクーポンの配布

※会員登録で5％OFFの会員割引適用により最大15％OFF

クーポンコード：3rdyoi2026

クーポン利用可能期間：2月20日（金）～4月30日（木）

クーポン対象日：3月21日（土）～4月30日（木）

※土日祝・ゴールデンウィーク前半を含む

対象プラン

・【一泊二食＆温泉つき】スタンダードプラン

・【素泊まり＆温泉つき】プラン

・【日帰りBBQ】デイタイム（11:00～15:00）

・【日帰りBBQ】ナイトタイム（17:00～21:00）

・【春旅！】学割プラン

宿泊だけでなく、日帰りBBQも割引対象となっています。

予約について

【ご宿泊】

https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan

【日帰りBBQ】

https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan/daytrip#content

春のオプションメニューも新登場!!

日帰りBBQや宿泊のご夕食では、春らしい食材を使った新オプションメニューも用意しています。

新じゃがを使ったジャーマンポテトや、イカのバター焼き、ベーコンアスパラ串など、春の訪れを感じられる季節感のある一品が新登場。

自然の中で楽しむBBQに、旬の味覚をプラスすることで、より充実したアウトドア体験をお楽しみいただけます。

徒歩0分の天然温泉併設

ウッドデザインパーク与位の特徴

春からGWはベストシーズン

- 徒歩0分の天然温泉「しそうよい温泉」入浴チケット付きで温泉もBBQもグランピングも楽しめる。- 各客室には浴室・洗面台・トイレを完備。全客室エアコン設置で、春の夜の肌寒さにも対応。- 夜は澄んだ空気の中で星空を楽しみ、温泉で体を温める。自然と温浴を同時に楽しめる体験が魅力。

新緑が広がる春は、グランピングやBBQに最適な季節です。

昼は自然の中で過ごし、夜は静かな森と温泉でゆったりと過ごす。

ゴールデンウィークを含む今回の特別SALEは、春のレジャー計画を立てている方にとって利用しやすいタイミングとなっています。

施設概要

森の中で味わう、春ならではの開放的な非日常空間

兵庫県宍粟市に位置する「ウッドデザインパーク与位」は、愛知県を中心にグランピング施設や室内BBQ施設を展開するウッドデザインパーク株式会社の関西初の店舗です。

豊かな自然に囲まれたロケーションで、快適にアウトドアを楽しめるグランピング施設として、多くのお客様にご利用いただいています。

中でも、大自然の中でゆったりと過ごせる一棟貸しコテージは人気の宿泊スタイル。

春は新緑が広がり、やわらかな日差しと心地よい風を感じながら滞在できるベストシーズンです。

カップルやご夫婦、ご友人同士で、森に包まれる穏やかな時間をお楽しみいただけます。

木々に囲まれたプライベート感のあるサイトで、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで滞在。

春は寒すぎず暑すぎない快適な気候の中で、BBQや焚火をゆったりと楽しめる季節です。

日帰りBBQでは、自然に囲まれた開放的な空間で気軽にアウトドア体験が可能。

夜は澄んだ空気の中で星を眺め、温泉併設ならではの癒しの時間を過ごすことができます。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分