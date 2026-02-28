【中学生対象】英語×STEAMで挑戦する5日間の映画制作体験「STEAM Spring Programme 2026」開講

ローラスインターナショナルスクール株式会社

日本で唯一のサイエンスインターナショナルスクールであるLaurus International School of Science（以下、ローラス）は、2026年3月23日（月）から3月27日（金）までの5日間、中学生（11～15歳）を対象に「STEAM Spring Programme 2026」を港区芝キャンパスで開催いたします。ローラス内部生に限らず、外部生も参加できます。

本プログラムでは、生徒が企画から撮影、編集までを一貫して行い、チームで協力しながら映像作品を完成させます。制作の過程を通して、考え、工夫し、形にする力を育てます。

また、英語環境のため、英語で高度な内容に取り組みたい中学生はもちろん、帰国生にとっても、英語力を実践的に伸ばす機会となります。



イベント詳細・お申し込みはこちら

https://www.laurus-school.com/ja/seasonal-programs/spring-events-2026

【STEAM（スティーム）教育について】

Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Arts（芸術）、Mathematics（数学）の頭文字をとった、世界的に注目されている教育アプローチです。単なる知識の習得にとどまらず、「自ら考え、つくり、発表する」ことを重視し、ローラスでは未来を切り拓く力を育てる教育として重視しています。

STEAM Spring Programme 概要

テーマ ：Engineering Illusion ― A STEAM-Based Cinematic Experience

映画はどのようにして現実のような世界をつくり出しているのか。本プログラムでは、生徒自らが映画の歴史を学び、光を操り、音を組み立て、カメラを動かし、映像を編集します。制作を進める中で試行錯誤を重ね、完成へと導きます。

座学だけでなく、実際に創り上げる過程を通して、創造力、問題解決力、そして英語で伝える力を育みます。

アクティビティスケジュール例

上記スケジュールおよびアクティビティは変更する可能性があります。

Day 1：映画の歴史から学ぶ

過去の作品や技術など映画の歴史を振り返りながら、映画がどのように発展してきたのかを理解し、制作に向けた準備を進めます。

Day 2：光と音を操る

光の当て方や音の扱い方を実験しながら学びます。カメラテストを行い、構図や表現の違いを比較します。また、物語の構成を考え、絵コンテを作成します。

Day 3：撮影に挑む

撮影前の準備を整え、ゲスト講師から専門的な内容を学びます。その後、本格的に撮影を行い、チームで協力しながらシーンを形にしていきます。

Day 4：編集で作品を磨く

追加撮影を行い、必要な素材をそろえます。編集方法を学びながら映像を組み立て、作品を仕上げます。

Day 5：作品を発表する

最終日は、貸切のレンタルシアターを訪れ、表現の多様性に触れます。さらに午後は発表の場を設けて、レッドカーペット風の上映会＆表彰式を行います。

スペシャルコンテンツ

「STEAM Spring Programme 2026」では、学びをより充実させるアクティビティを「スペシャルコンテンツ」として提供しています。以下に、その内容を紹介していきます。

⚫︎ アナログ映像制作の専門家を迎えた特別ワークショップ（Day 3）

Day 3 には、アナログ映像制作に取り組むデザイナー／エンジニアを講師に迎えた特別ワークショップを実施します。ワークショップでは、アナログカメラがどのようにフィルム映像を捉えるかを理解しながら、実際にフィルムの装填や撮影のプロセスを体験します。これらを通して、生徒たちは映像制作の原理や表現の基礎を学び、デジタルとは異なる素材や技術の特性について理解を深めます。

⚫︎プライベートシアター体験（Day 5）

プログラム最終日には、映画制作の学びを締めくくる活動として、プライベートシアターを訪れます。大型スクリーンと本格的な音響設備のもと、生徒たちは自ら制作した作品を上映します。

大画面で作品を見返し、音や映像の伝わり方を確かめながら、制作の成果を共有します。完成した作品を上映する経験は、達成感とともに、映像を創り、届ける喜びを実感する機会となります。

イベント開催概要

▶ 期間

2026年3月23日（月）～ 3月27日（金）

▶ 時間

10:00～15:30

▶ 参加形式

1週間単位（1日単位での申込不可）

▶ 対象年齢

中学生（11～15歳）

▶ 会場

ローラスインターナショナルスクール 芝キャンパス

〒108-0014 東京都港区芝4-1-30 芝国際ビル 7階～10階

▶ 申込締切日

2026年3月16日（月）

▶ 料金

104,000円

最後に

「STEAM Spring Programme 2026」では、生徒が企画から撮影、編集までを一貫して行い、自ら作品を制作します。試行錯誤を重ねながら形にする経験が、次の成長へとつながります。イベントの詳細およびお申し込みは、下記ページよりご確認ください。



https://www.laurus-school.com/ja/seasonal-programs/spring-events-2026

【ローラスインターナショナルスクールグループについて】

ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンスは、首都圏を中心に11校（プリスクール＆キンダーガーテン白金台校、文京校、高輪校、青山校、自由が丘校、月島校、武蔵小杉校、武蔵新城校、初等部、中等部、高等部）を展開する関東最大規模のインターナショナルスクールグループです。

今年の2026年に創立25周年を迎え、3月には高輪校が品川校へと新設移転します。

ケンブリッジ国際カリキュラムを採用し、STEAM教育を柱とするサイエンスインターナショナルスクールとして、未来のイノベーターを育成する教育を実践しています。各校ではスクールツアーも随時開催しております。

詳細は公式ホームページをご覧ください。

https://www.laurus-school.com/ja/