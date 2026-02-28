【野外民族博物館リトルワールド】愛犬ともっと身近に。施設内の「ワンちゃん同伴可能エリア」を大幅拡大！飼い主様に嬉しいドッグポールも14か所新設。《愛知》

株式会社名鉄インプレス

野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市、所長：猪飼康平）では、より多くの飼い主様と愛犬が世界の文化に触れながら共に快適に過ごせる環境を目指し、「愛犬同伴可能エリア」の拡大および、利便性を高める「ドッグポール」14か所の設置を実施します。あわせて、今後さらなる園内環境の維持・向上を図るため、入館料金等の改定を実施いたします。

詳細を見る :https://www.littleworld.jp/news/p9401/

ヨーロッパエリア外観

リトルワールドは、広大な敷地に世界各地の本物の家屋が建ち並ぶ、日本最大級の野外博物館です。今回のアップデートにより、これまで以上に多くのゾーンで愛犬と一緒の散策が可能となり、まるで愛犬と世界旅行をしているかのような体験をお楽しみいただけます。

【サービス拡充・新設備のご案内】

愛犬との旅がより楽しくスムーズになるよう、以下のサービスを開始いたします。

サービス開始日： 2026年3月1日（日）より

◎立ち入り可能エリアの拡大

これまでは外側から眺めるだけだった一部の展示家屋において、敷地内（門の中や前庭など）まで

愛犬と一緒にご入場いただけるようになります。

 沖縄県 石垣島の家： 石垣内（家屋以外）

 台湾 農家： 大門内（家屋以外）

 ペルー 大農園領主の家： 前庭エリア（家屋以外）

 韓国 地主の家： 大門内（家屋以外）

※家屋（建物）内および禁止エリアへの立ち入りは引き続きご遠慮いただいておりますが、より間近で異国情緒あふれる写真撮影やご見学をお楽しみいただけます。

◎ 園内14ヶ所に「ドッグポール」を新設

屋外家屋付近など、園内14ヶ所にドッグポールを設置いたしました。

ちょっとした待ち時間も安心・便利にご利用いただけます。

※複数の愛犬、飼い主の違う愛犬との同時使用不可

◎ レンタルサービスの開始

「愛犬が歩き疲れてしまった」という時に便利なレンタルサービスをスタートします。

 レンタルドッグカート ５００円/１日/台/ ※15kgまで

【入館料金の改定のお知らせ】

改定日： 2026年3月1日（日）より

料 金： 1頭につき 500円（旧料金 300円）

新しくなったサービスと共に、皆様のご来館を心よりお待ちしております。

リトルワールド公式HPはこちら

https://www.littleworld.jp/

※料金はすべて税込み表示です

※画像はすべてイメージです