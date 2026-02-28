3月21日「世界ダウン症の日」記念 啓発イベントに協賛

医療法人ＯＳＨＩＭＵＲＡ ＭＥＤＩＣＡＬ

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック（愛知県名古屋市、院長：押村侑希）は、2026年3月21日（土）に開催される「トリクマフェスティバル2026」（主催：一般社団法人トリクマCLUB）に協賛いたしました。

私たちは日々、診療室のなかで多くの子どもたちと向き合っています。

緊張した表情で来院した子が、帰る頃には笑顔になっている。

最初は不安そうだった保護者の方が、ほっとした表情で帰られる。

そうした日常の積み重ねのなかで、「安心できる場所があること」の大切さを感じています。

トリクマフェスティバルは、まさにそのような「安心して集える場所」。

違いを意識するのではなく、自然に隣り合い、同じ時間を共有する場です。

今回の協賛は、特別な支援というよりも、同じ地域に暮らす一員として、この温かな輪を応援したいという想いからです。

歯科医院は、歯を治す場所であると同時に、子どもたちの成長を見守る場所でもあります。

おしむら歯科はこれからも、診療室の内外を問わず、子どもたちとそのご家族が安心して笑顔でいられる地域づくりに取り組んでまいります。

概要

トリクマフェスティバルは、世界ダウン症の日（3月21日）を記念して開催される啓発イベントです。

ダウン症のある人もない人も、子どもから大人まで、誰もが同じ空間で交流し、笑い合い、楽しむことを目的としています。

会場となるウィンクあいちでは、来場者交流スペース、トリクママルシェ、ゲーム企画が用意され、親子で参加できる温かなフェスティバルが展開されます。入場無料・事前予約制で実施予定です。

トリクマフェスティバル2026告知

■トリクマフェスティバル2026公式サイト

https://torikumaclub.com/torikumafestival2026/

法人名：一般社団法人トリクマCLUB

代表理事：山口 郁江

理事：岩佐 景子 定永 安奈

設立：令和4年3月

活動：ファインドミーマークの無料配布、おしゃべり広場（トリクマカフェ）の運営

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニックは、昭和56年（1981年）開業、40年以上の歴史をもつ歯科医院として、愛知県名古屋市で小児矯正を軸とした総合歯科医療を提供しています。歯並びだけでなく、呼吸・姿勢・口腔機能など成長全体を見据えた診療を重視し、子どもから大人まで安心して通える環境づくりに取り組んでいます。医療の質と患者体験の両立を追求し、歯科医療の新しいあり方を発信しています。



【おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック公式HP】

https://oshimura-dc.com/