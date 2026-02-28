【消えた29日を取りもどせ！】安楽亭が″幻の肉の日祭り ”開催！人気焼肉や焼肉盛合わせが特別価格＆ランチはお値段そのままお肉1.5倍！さらにお子様セットが半額！！誰といつ来ても盛り上がる！肉の日祭り！

株式会社安楽亭


「肉の日を楽しみにしているお客様に、今月もワクワクを届けたい」


そんな想いから、安楽亭は“幻の肉の日”として今月も肉の日祭りをお届けします！


家族でワイワイ、仲間とガッツリ、ひとりでじっくり。どのシーンにもハマる“肉の祭りメニュー”が勢ぞろいです！





【定番焼肉】特別価格290円！！

安楽亭の定番人気「ファミリーカルビ」が、肉の日にちなんだ特別価格を今月もお届け♪



■ファミリーカルビ


　通常価格580円（税込638円）


　　　　⇒特別価格　290円（税込319円）






【盛り合わせ】人気盛り500円OFF!

家族やグループで楽しめるボリューム満点の盛り合わせ



■人気盛り　（お肉重量360g）


ファミリーカルビ/中落ちカルビ/ファミリーロース/焼き野菜



通常価格3,480円（税込3,828円）


　　⇒500円OFF　2,980円（税込3,278円）










【ランチ】対象メニューお値段そのままお肉増量1.5倍！

人気ランチがお値段そのままお肉増量♪


お肉80g⇒120gに！ごはんもスープもお替り無料で大大まんぷくランチ♪


【対象商品】


◆ザ・定番　ファミリーカルビランチ


　　クーポンご利用で80g⇒120g


　　　　　　　　　1,080円（税込1,188円）


◆ザ・定番　豚肩ロースランチ


　　クーポンご利用で80g⇒120g


　　　　　　　　　　930円（税込1,023円）






【ひな祭り】のお祝いはキッズが主役のお子様セット半額！

ひな祭りは家族で焼肉。お子様セット半額で家族で過ごす特別な日にもっと笑顔を♪


■おこさまごはんセット


　　通常価格　290円（税込319円）


　　　⇒半額　145円（税込159円）


■おこさま焼肉セット


　　通常価格　460円（税込506円）


　　　⇒半額　230円（税込253円）


■おこさまカレーセット


　　通常価格　430円（税込473円）


　　　⇒半額　215円（税込236円）







2月の“消えた29日”を取りもどす特別な11日間。


29日がなくても　あなたの「焼肉が食べたい時」が肉の日日和♪


安楽亭は、これからもお客様と一緒に楽しめる“肉の祭り”をお届けしてまいります。


この機会に、ぜひ安楽亭の焼肉で盛り上がってください。



■開催期間


2026年２月24日（土）～3月8日（日）


■対象店舗


全国の安楽亭店舗（コスモス店・ぼたん店は除く）



メニューやご利用条件など詳細は、安楽亭ホームページをご覧ください。


https://anrakutei.jp/fair/