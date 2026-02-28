【珈琲の香りマニア必見】カフェ挽き立て「コーヒー焙煎の香り」。L′essentiel du Japonの珈琲サシェが、ブレンドの香りを強化してリニューアル。
有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するアロマブランド
「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、香りで楽しむ珈琲サシェの焙煎をより際立たせた強力リニューアル版として販売開始した。
今回のリニューアルでは、コーヒー豆を煎り上げた瞬間の力強くも心地よい「香ばしい香り」に焦点を当て、中深煎の奥行きを。
■ 知識として知っておきたい「珈琲の香り」の不思議
なぜ、私たちはコーヒーを淹れる前の「豆を挽く香り」や「焙煎の匂い」に、
これほどまで惹きつけられるのでしょうか。その背景には、科学的・文化的な理由があります。
1. 「焙煎（ロースト）」が生み出す複雑なアロマ
生のコーヒー豆には、実はあの香ばしい匂いはほとんどありません。
加熱（焙煎）することで、豆の中の糖分やアミノ酸が化学反応を起こし、800種類以上もの芳香成分が生成されます。
今回のリニューアルでは、この「加熱によって生まれる香ばしさ」の成分を香りに適したブレンド豆でより強力に再現。
合成香料では出せない、本物の豆が持つスモーキーかつマイルドな深みを追求しました。
2. 脳をリラックスさせる「ピラジン」の力
コーヒーの焙煎された香り成分には「ピラジン」という物質が含まれています。
これは、私たちが「落ち着く」「安心する」と感じる大きな要因の一つです。
忙しい仕事の合間や、ふと一息つきたい時、この焙煎の香りが鼻を抜けることで、脳が自然とリラックスモードへと切り替わる手助けをします。
■ あらゆる場所を「上質なカフェ」の空気に
この珈琲ブレンドは、場所を選ばずにお使いいただけるよう、自然な拡散力と持続性を強化しました。
リビングや書斎に：
読書や仕事の集中力を高めたい時、落ち着いた喫茶店のような空気感を演出します。
クローゼットや靴箱に：
天然の消臭成分とともに、珈琲特有の香ばしさが空間をクリーンに保ちます。
車内でのリフレッシュに：
長時間のドライブ中、気分をシャキッとさせたい時のパートナーとして。
■ 誠実に「本物の香り」を届ける
天然の香りの持つ力を可能性を信じて歩んできたレソンシエルジャポン。
合成香料のようにいつまでも強く残り続けるのではなく、役目を終えるとスッと消えていく天然アロマの「引き際の美しさ」。
それは、素材そのものに力があるからこそ叶う体験です。
杜の都・仙台から、皆様の日常が少しだけ豊かに、そして深く整うようなフレグランスをお届け。
■ 商品・販売情報
ブランド名：
L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン -レソポン-）
商品名：
珈琲サシェ ※香りを楽しむサシェですので、飲めません。
販売ページ：
https://item.rakuten.co.jp/lessentiel-japon/sache-coffee100g/
■ レソンシエルジャポンについて
歴史を刻む「西欧館」を守りながら、香りを通じて日々の暮らしを慈しむ提案を続けている。
「空間を心地よく整える」という視点に、植物が持つ尊い知恵を現代の日常へ繋ぐ研究開発を行う。
https://www.seiokan.net/lessentiel-japon