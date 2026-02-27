【株式会社ゴーガ】リテールテックJAPAN 2026に、Google Cloud パートナーとして出展　～ 小売業のDXを支援する Google マップを活用したソリューションを紹介 ～

株式会社ゴーガ

Google Cloud プレミアパートナーである株式会社ゴーガ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今関雄人、以下ゴーガ）は、2026年3月3日（火）から6日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、小売流通業界向け総合展「リテールテックJAPAN 2026」に、Google Cloud パートナーとして出展いたします。

本展示では、Google Maps Platform の最新機能であるAnalyticsカテゴリーの中の「Places Insights」の活用に加え、多店舗展開企業様・メーカー様に広く導入いただいている「店舗検索システム GOGA Store Locator」の2軸を中心に、小売・流通業界の課題解決を提案いたします。

■ 主な展示内容

1. Places Insights × GOGA GIS：データに基づいた戦略的店舗開発

Google Maps Platform の最新機能、Analyticsカテゴリーの中の「Places Insights」と、ゴーガが提供する位置情報分析プラットフォーム「GOGA GIS」を組み合わせたソリューションを展示します。Google が持つ膨大な施設・地点データと、自社の売上データや統計情報を組み合わせることで、これまで勘と経験に頼っていた「新規出店の立地選定」や「既存店の商圏分析」を、客観的かつ高精度なデータに基づいて実行可能にします。

製品詳細：https://www.goga.co.jp/products/gogagis/

2. GOGA Store Locator：「近くの店舗」「商品の取扱店」への導線を最適化する店舗検索システム

「店舗検索システム GOGA Store Locator」は、Google マップ を活用した店舗検索機能と、直感的な管理画面をセットで提供し、顧客体験の向上と企業の業務効率化を同時に実現します。

飲食店や施設を探すユーザーには「迷わず到着できる安心感」を、特定の商品を探す消費者には「どこで買える？を即座に解決する利便性」を提供します。お客様とブランドをつなぐ最初の接点を最適化することで、機会損失を防ぎ、実店舗への送客力を最大化します。

製品詳細：https://www.goga.co.jp/products/storelocator/

■ 開催概要

名称： リテールテックJAPAN 2026（第42回）

会期： 2026年3月3日（火）～ 6日（金） 10:00 ～ 17:00（最終日のみ16:30終了）

会場： 東京ビッグサイト（東展示棟）

ゴーガ出展場所： Google Cloud ブース内（小間番号：RT6412）

入場方法： 事前登録制（公式サイトよりお申し込みください）

公式サイト： https://messe.nikkei.co.jp/rt/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ゴーガ

お問い合わせフォーム：https://www.goga.co.jp/contact.html

※Google Cloud および Google Maps Platform は Google LLC の商標です。