「4.14熊本地震を忘れない」シンポジウムと早期勉強会開催
2026年4月14日、熊本地震発生から10年という節目を迎えます。
東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター（DMTC）は、この節目にあたり、
「4.14熊本地震を忘れない」早朝勉強会およびシンポジウムを開催いたします。
本イベントは、熊本地震の検証報告書や各種記録、体験者の証言をもとに、災害の教訓を改めて整理し、今後の地域防災の実装へとつなげることを目的としています。
単なる振り返りにとどまらず、「地域住民の行動変容をいかに促すか」という実践的視点で議論を行います。
開催の背景と目的
熊本地震は、前震・本震という連続地震の特性や、避難所運営、情報伝達、住民行動など、多くの課題を私たちに突きつけました。
私たちは、あの経験を「記憶」にとどめるのではなく、「知見」として社会に実装していく責任があります。
本イベントでは、記録と証言を再検証し、地域防災の具体的行動へとつなげる議論を行います。
防災に関心を持つすべての方のご参加をお待ちしております。
早朝連続勉強会（全3回・Web開催）
災害対策士および受験を検討している方を対象に、全3回の早朝勉強会を実施します。
開催日時
第1回：2026年3月8日（日）06:00-08:00
第2回：2026年3月15日（日）06:00-08:00
第3回：2026年3月22日（日）06:00-08:00
内容
- 熊本地震アーカイブ(https://www.kumamoto-archive.jp/)の共通教材を事前に読み込み
- 小グループでの共有・議論
地域住民の行動変容を促す解決策を検討
- 発表資料を作成し、4月14日のシンポジウムで発表
※Zoomにて開催（3日間共通URL）
シンポジウム概要
開催日時
2026年4月14日（火）
シンポジウム：13:00-17:00（予定）※どなたでも参加可能
懇親会：17:30-19:00（会費1,000円）
会場
東京大学生産技術研究所
総合研究実験棟An棟2階 コンベンションホール
アクセス
井の頭線「駒場東大前駅」西口より徒歩15分
（Google Mapで「DMTC-SA」と検索）
参加費
シンポジウム：無料
懇親会：1,000円（希望者のみ）
定員
リアル会場：先着200名
Web配信（Zoom）：300名
申込方法
以下のGoogleフォームよりお申し込みください。
締切：2026年3月1日
https://forms.gle/nZF8sRrWBAFgTLT7A
主催
東京大学生産技術研究所附属 災害対策トレーニングセンター（DMTC）
【東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC) 概要】
DMTCは、「災害対策の知をきわめる」「災害対策を推進する人をはぐくむ」「対話する場をつくる」という3つの視点を持ち、多様な人材輩出と、人類が直面するさまざまな地球規模の課題解決に取り組んでおります。
代表理事：目黒公郎
所在地：〒153-0041 東京都目黒区駒場4丁目6-1 東京大学駒場リサーチキャンパス内総合実験研究棟An-509
設立日：2021年 (令和3年) 11月5日