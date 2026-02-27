マイナビブリッジと徳島大正銀行・香川銀行の2行がトモニ販路拡大サポート基本契約を締結
SME向けファイナンスを提供する株式会社マイナビブリッジ（代表取締役：庄司靖 以下マイナビブリッジ）は、トモニホールディングスグループの株式会社徳島大正銀行（本店：徳島県徳島市、頭取：板東豊彦）及び株式会社香川銀行（本店：香川県高松市、頭取：有木浩）の2行とのトモニ販路拡大サポート基本契約に基づき、中小企業の資金繰り強化に向けた連携を開始いたします。
■契約の目的
本契約は地域企業の多様化する資金調達課題に対し、トモニホールディングスグループの徳島大正銀行及び香川銀行とマイナビブリッジが相互に補完し合うことで、より幅広いソリューション提供を実現し、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
■契約内容
トモニ販路拡大サポート基本契約に基づき、徳島大正銀行・香川銀行の両行より、資金繰りの課題や突発的な大口支出への対応にお悩みのお客さまをご紹介いただき、マイナビブリッジが提供する各種ファイナンスサービスを通じて両行の金融サービスを補完することで、地域企業の成長支援および地域経済の活性化に取り組んでまいります。
■トモニホールディングスについて
名称：トモニホールディングス株式会社
代表者：代表取締役社長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）：中村 武
本店所在地：香川県高松市亀井町７番地１
創業：2010年4月
URL：https://www.tomony-hd.co.jp/
■徳島大正銀行について
名称：株式会社徳島大正銀行
代表者：代表取締役頭取 板東 豊彦
本店所在地：徳島県徳島市富田浜1丁目41番地
創業：1918年3月
URL：https://www.tokugin.co.jp/
■香川銀行について
名称：株式会社香川銀行
代表者：代表取締役頭取 有木 浩
本店所在地：香川県高松市亀井町6番地1
設立：1943年2月
URL：https://www.kagawabank.co.jp/
■マイナビブリッジについて
株式会社マイナビのグループ会社として、ファクタリング、売掛債権担保融資、不動産担保融資等を提供。
ミッションは「すべての事業者への架け橋（Bridge）となる」。中小法人を中心としたすべての方へ、成長の架け橋となるファイナンスを提供し、社会に貢献していきます。
名称：株式会社マイナビブリッジ
代表者：庄司 靖
本社所在地： 東京都港区南青山5-14-7 アヴァン南青山１階
設立：2019年4月1日
資本金：3,500万円
筆頭株主：株式会社マイナビ
事業内容：売掛債権担保融資、ファクタリング、不動産担保融資、アウトソーシング業務等
URL：https://corp.mynavibridge.jp/