「借金・家計の悩みごと相談ウィーク」のお知らせ
私どもでは、毎月任意の期間、「借金・家計の悩みごと相談ウィーク」を設け、「借金を抱えて誰にも相談できないでいる方」や「家計の見直しやアドバイスを希望される方」を対象に、一定の期間、無料で集中的に家計相談を受け付けております。
フリーダイヤルをご用意しております byマスコットキャラクター「ゆきち」
今まで生活困窮者など、約12,000件以上に携わった家計カウンセラーが、ご相談者様のお金の悩みと向き合い、交通整理をしながら、相談にいらした方と一緒に解決策を考えます。
お金の問題と思っていても、客観的にお話を伺うと別の本質的な問題が見える場合もあります。
今までのご相談者様からも「誰にもお金の相談をすることが出来ず苦しかった」「親身に話を聞いてくれて嬉しい」など感謝のお言葉をいただいております。
分からないこと、不安なことは下記お問い合わせ先からお気軽にお尋ねください。
【今月の相談ウィーク予定】
期 間 ： ３月２日（月）～３月６日（金）
時 間 ： ９時～１６時（お申込み、ご相談ともこの時間で承ります。）
相 談 料 ： 受付後、相談２回まで無料（３回目以降はホームページをご覧ください）
お申込み ： ホームページ画面下のお問い合わせ先メールアドレス。
またはご相談フリーダイヤル（0120-49-3704）より承ります。
【ご注意】
2023年５月8日に、新型コロナウイルス感染症法上の位置付けが５類に移行しました。
そのため、私どもではご来社いただいたご相談者様マスクの着用は、ご本人様の判断にお任せしております。
ただし、ご来社の際、発熱や咳などの症状が認められる場合は、ご相談を次回に延期、あるいはリモートとさせていただく場合がございます旨、ご了承ください。
一般社団法人ＮＴＳセーフティ家計総合研究所
事務局
電話 0120-49-3704
ホームページ https://nts-safety.com
「ご相談・お問い合わせ」フォーム https://nts-safety.com/contact/
