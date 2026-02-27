ジールス、「LIFULL HOME′S住まいの窓口」に音声接客AIエージェント「Omakase AI」を導入

株式会社ZEALS

接客AIエージェントを提供する株式会社 ZEALS（所在地：東京都目黒区、代表取締役：清水正大、以下「ジールス」）は、株式会社LIFULL（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東 祐司）が運営する「LIFULL HOME'S 住まいの窓口」に、音声接客AIエージェント「Omakase AI」を導入したことをお知らせいたします。

本導入により、住まいの購入や家づくりを検討するユーザーは、LIFULL HOME'S 住まいの窓口のサービス内容や相談の流れ、予約方法などに関する基本的な疑問を、人と会話するような自然な対話体験を通じて解消できるようになります。



これにより、従来は心理的ハードルとなっていた「相談前の不安」を軽減し、より納得感のある形で相談予約へと進むことが可能になります。

■ Omakase AI 導入サービス

LIFULL HOME'S 住まいの窓口

https://counter.homes.co.jp/

■ LIFULL HOME'S 住まいの窓口とは

LIFULL HOME'S 住まいの窓口は、日本最大級の不動産・住宅情報サービスLIFULL HOME'Sが運営する、住まい選び・家づくりの無料相談窓口です。



「家を買いたいけど何から始めればよいかわからない」「住宅ローンや資金計画が不安、予算の立て方がわからない」「注文住宅と建売住宅どっちがよいかわからない」といった悩み・不安に対し、住まい選びに詳しいハウジングアドバイザーが中立的な立場で住宅建築・購入に悩んでいるお客様に寄り添い、住み替えをサポートしています。

■ 導入背景：住宅建築・購入における第三者相談サービス自体の認知・理解度が低いという課題

保険、結婚式などと比べ、住まいの購入や家づくりにおける「第三者相談サービス」の認知・理解度はいまだ低いのが実情です。

LIFULL HOME'S 住まいの窓口においても、サイトを訪れたユーザーの多くがサービス内容を十分に理解できず、不安や疑問を抱えたまま離脱してしまうことが課題となっていました。

こうした背景から予約へ進む前の段階で、ユーザーの不安を受け止め、疑問を整理・回答するプロセスの必要性が高まっていました。

■ Omakase AIが実現する、新しい相談予約体験

こうした課題を解決するためLIFULL HOME'S 住まいの窓口において、音声AIエージェント「Omakase AI」が導入されました。導入にあたって「気軽に話せる相談相手」をデジタル上に用意し、相談予約の体験を進化させることを目指しました。



Omakase AIは、音声による自然な対話を中核としながら、テキストでのコミュニケーションにも対応するAIエージェントです。声で話しかけることも、画面上でテキスト入力を行うこともでき、自身の状況や利用シーンに応じた方法でAIと対話することが可能です。



あらかじめ用意された選択肢に答えさせる従来型のFAQやシナリオ対応とは異なり、Omakase AIはユーザーの発話・入力内容や文脈を理解しながら、自然な会話の流れで疑問に応答します。



LIFULL HOME'S 住まいの窓口のユーザーは、対話を通じてサービス内容や特徴、相談の流れ、予約方法に関する不明点などを一つひとつ丁寧に解消します。 ユーザーは、誰かに気兼ねすることなく疑問を投げかけ、自身の理解度や検討状況に応じた情報を会話の中で整理することができることで、「よく分からないから不安」という状態から、「理解できたから相談してみたい」という前向きな意思決定へと自然につなげていきます。

Omakase AIは、音声・テキストといった手段の違いを意識させることなく、「相談前の不安に寄り添う、もう一人の相談相手」として、ユーザーの次の一歩を後押しします。

■ 今後の展望：相談体験の進化

今回の導入は、単なる問い合わせ対応の自動化や業務効率化を目的としたものではありません。

「相談に進む前の体験」において、あたかもハウジングアドバイザーがデジタル上に存在し、音声・テキストを含む対話を通じて初回接客ができる状態を目指します。

Omakase AIを通じて、ユーザーは

- 不安が言語化され、整理される- 次に取るべき行動が明確になる- 納得感を持って住まいの窓口の相談に進める

といった体験を得ることができ、相談という行為そのものに前向きな価値が生まれます。今後もジールスは、Omakase AIの対話能力を軸に、利用シーンやチャネルにとらわれない相談体験の高度化を支援してまいります。 音声でも、テキストでも、ユーザーにとって最適な形で寄り添うAIエージェントを通じて、「相談すること自体が価値になる体験」を社会に広げていくことを目指します。

■ LIFULLの会社概要

会社名：株式会社LIFULL

設立年月日：1997年3月12日

資本金：9,726百万円

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4-4

代表者：代表取締役社長 伊東祐司

事業内容：

不動産情報サービス事業を中心としたインターネットサービス

日本最大級の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」の運営

HP：https://lifull.com/

https://www.homes.co.jp/

■ ジールスの会社概要

会社名：株式会社ZEALS（ジールス）

設 立：2014年4月1日

資本金：1億円

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー6F

代 表：代表取締役 清水正大

事 業：Omakase AI、Omakase OS、ZEALS AI Agent 等の開発・提供

HP：https://zeals.ai/jp/

Omakase AI：https://www.omakase.ai/jp

Omakase Robotics：https://www.omakase.ai/robotics