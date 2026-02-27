微粒子・ナノ粒子の作製・表面修飾・分散技術を学ぶオンラインセミナー開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、微粒子・ナノ粒子の「作製・表面修飾・分散」および各工程の評価方法を一連の流れで学べる公開セミナーを開催します。

シングルナノ～数ミクロンサイズの微粒子・ナノ粒子は、単位重量当たりの表面積が大きく多様な機能発現が期待される一方、凝集しやすく取り扱いが難しいという課題があります。粒子の表面処理や分散プロセスを適切に設計・評価できることが、用途展開や製品化の実務上のポイントとなります。

セミナー概要

- セミナー名：微粒子・ナノ粒子の作製・表面修飾・分散技術と応用展開- 形式：オンライン（Zoom LIVE配信／アーカイブ配信）- 開催日時：【LIVE配信】2026/3/25（水）10:30～16:30【アーカイブ配信】2026/3/27～4/10- 定員：20名- 受講料：49,500円（税込）／1名（複数名受講割引あり）- 講師：吉岡 謙 講師（吉岡技術士事務所 所長）

講座詳細

本セミナーでは、微粒子・ナノ粒子の基礎（定義・特性）に始まり、作製技術（ブレークダウン法／ビルドアップ法、気相法／液相法／固相法、複合粒子の乾式・湿式法）から、表面処理技術（乾式・湿式）および分散技術（低粘度～高粘度系での分散、分散剤の種類と使い方）までを体系的に扱います。さらに、各段階での評価方法を通じて、材料開発・製品開発での基本的なアプローチを整理します。

セミナープログラム- 微粒子・ナノ粒子について（定義、特性）- 作製技術（微粒子／ナノ粒子／複合粒子、評価方法）- 表面処理技術（乾式／湿式、評価方法）- 分散技術（低粘度／高粘度、分散剤、分散状態の評価）- 応用（事例：エレクトロニクス、光学、その他）想定対象- 業界を問わず、微粉体・ナノ粉体を用いた材料開発・製品開発を目指す方- 粒子の凝集・分散の課題に直面しており、評価方法も含めて基礎から整理したい研究・開発／生産技術／品質保証の担当者- これから微粒子・ナノ粒子を扱うテーマに着手する新任担当者、若手技術者

https://engineer-education.com/seminar/fine-particle_nanoparticle/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



会社HP：https://nihon-ir.jp/

アイアール技術者教育研究所：https://engineer-education.com/