【名古屋グランパス】「グランパスオーラルケアクリニック」開院のお知らせ

標記の件、名古屋グランパスは、パートナーの株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「SCOグループ」）と協働で推進する「オーラルケアプロジェクト」の一環として、「グランパスオーラルケアクリニック」を開院したことをお知らせいたします。

名古屋グランパスとSCOグループは、本プロジェクトを通じ、幅広い世代の皆さまに、口腔衛生の重要性を伝える活動を推進して参ります。

また、SCOグループは、これまで、「アントラーズオーラルケアクリニック」「セレッソオーラルケアクリニック」「アビスパオーラルケアクリニック」の3歯科医院を開院されており、このたび開院する「グランパスオーラルケアクリニック」は、Jリーグでは4クラブ目、東海地方では初となるJクラブと連携した歯科医院となります。

■開院にあたってのコメント

＜株式会社SCOグループ クリニック事業部 部長 河野 実＞

このたび、名古屋グランパス様、そしてナオキ歯科クリニック様と共に「グランパスオーラルケアクリニック」を開業できますこと、心より光栄に存じます。Jリーグを牽引する「オリジナル10」であり、地域から熱狂的な支持を集める歴史あるクラブと、単なるスポンサーという関係性を超え、「予防歯科から地域の健康課題を共に解決する」という強固なパートナーシップを結べたことに深く感謝申し上げます。

私たちは、テクノロジーを駆使して患者様の「行動変容」を促し、新しい歯科体験を創出することを目指しています。本取り組みを通じて「予防診療」を社会に根付かせ、日本で暮らすすべての人々の健康と笑顔に貢献できるよう、引き続き挑戦を続けてまいります。

＜グランパスオーラルケアクリニック院長 渡邉 裕紀＞

このたび、地元愛知を代表する名古屋グランパスのオーラルケアドクターに就任し、大変光栄に感じております。

アスリートにとって、噛み合わせや口腔内の健康は、瞬発力や集中力を左右する非常に重要な要素です。歯科医学の観点から選手の皆様がベストな状態でプレーできるよう全力でサポートするとともに、この活動を通じて地域の皆様にも『お口の健康の大切さ』を伝えていければと考えております。共に名古屋グランパスを盛り上げていきましょう！

当院では、プロアスリートへのサポートで培った知見を活かし、アスリートだけでなく、スポーツを愛するお子様からご高齢者に至るまで多くの方の人生を彩るために歯の健康作り、維持をサポートしてまいります。

歯に関するお悩みや、スポーツマウスガードのご相談など、お気軽にお声がけください。

＜株式会社名古屋グランパスエイト 執行役員 事業統括 谷藤 宰＞

このたび、SCOグループ様とともに「グランパスオーラルケアクリニック」を開院できたことを大変嬉しく思います。ぜひ名古屋グランパスのエンブレムやユニフォームが装飾された「グランパスオーラルケアクリニック」に足をお運びいただき、お子さまも大人の皆さまも、楽しくオーラルケアを体験いただければと考えております。また、本活動を通じて、一人でも多くの方に歯の健康を意識いただける社会を目指してまいります。

名古屋グランパスはこれからも「町いちばん」のクラブを掲げ、地域住民の皆さまの健康促進に取り組んでまいります。

■「グランパスオーラルケアクリニック」について

「グランパスオーラルケアクリニック」は、「ナオキ歯科 名古屋栄クリニック」様のリブランディングとして開院いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54020/table/54_1_4df8f8d54abaf998d54271795ee41249.jpg?v=202602280451 ]

■「オーラルケアプロジェクト」について

SCOグループが推進する「オーラルケアプロジェクト」とは、「スポーツを通じた健康啓発」を目的に、子どもから高齢者まで幅広い世代へ、口腔衛生の重要性を伝える活動です。2024年に始動し、2026年2月現在では、全国9つのJリーグクラブと提携し、活動を行っています。

参考：株式会社SCOグループ様とのパートナー契約締結のお知らせ

https://nagoya-grampus.jp/news/pressrelease/2025/0801sco.php