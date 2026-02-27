THE GOAL、Pinterest主催の「PinPro Award 2025」にて「Best Brand Agency」を受賞

株式会社ザ・ゴール

株式会社ザ・ゴール（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：赤塚武継）は、2026年2月19日、ピンタレスト・ジャパンが主催する「PinPro Award 2025」において、「Best Brand Agency」を受賞しました。

本受賞は、株式会社電通デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：瀧本 恒、以下「電通デジタル」）、株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾 尚弘、以下「電通ジャパン・インターナショナルブランズ」）、株式会社セプテーニ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 雄介、以下「セプテーニ」）、株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高橋 学、以下「CARTA ZERO」）との5社共同によるものです(※)。

「PinPro Award 2025」は、2025年度中（2025年1月～2025年12月）にPinterest広告を活用し、卓越した広告成果や広告主様の効果的なマーケティング戦略を実践した広告代理店を表彰するアワードです。

「Best Brand Agency」は、Pinterestのブランド価値を高めるプラットフォーム特性を深く理解し、ブランドキャンペーンにおけるセールス実績と広告成果を実現し、広告主様にビジネスインパクトを創出した広告代理店を表彰する賞です。

ザ・ゴールは、広告セールス、広告ソリューション、クリエイティブの各施策における総合的な取り組みが高く評価され、電通デジタル、電通ジャパン・インターナショナルブランズ、セプテーニ、CARTA ZEROと共に「Best Brand Agency」を5社共同で受賞しました。

ザ・ゴールはこれまでもファッション専門の広告会社として、数多くのファッションブランドや コスメブランドの成長と価値向上に貢献してきました。近年のデジタル化に伴いデジタル領域に おいてもファッションに特化した様々なサポートやサービスを提供し続けて参ります。

※CARTA ZEROを含むCARTA HOLDINGSは、2026年1月にNTTドコモの直接出資子会社となり、電通グループとは引き続き業務資本提携を継続しています。本受賞は2025年の功績を対象としており、2025年時点ではCARTA ZEROは国内電通グループ（dentsu Japan）の1社でした。

■会社概要

会社名 ： 株式会社 ザ・ゴール

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 赤塚 武継

所在地 ： 東京都港区東新橋1-8-1

設立 ： 2003年10月

URL ： https://thegoalinc.co.jp/