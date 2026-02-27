【プログラム詳細決定】ウェビナー「高市内閣2.0における財政、金利、政治」

公益財団法人 東京財団

※2026年2月4日付で発表した「ウェビナーのご案内『衆院選後の財政、金利、政治 （仮題）』」について

衆議院選挙の結果、および新政権の施政方針演説を踏まえ、プログラムの詳細が確定いたしましたので、お知らせいたします。

公益財団法人東京財団（東京都港区、理事長：中林美恵子）は、2026年3月6日（金）14時より、ウェビナー「高市内閣2.0における財政、金利、政治」を開催いたします。

2月8日の衆院選で自民党が大幅に議席を伸ばし、少数与党体制は解消されました。安定した政権基盤を確保した高市首相は、2月20日の施政方針演説で「過度な緊縮志向を断ち切る」と宣言。戦略17分野への集中投資、食料品消費税2年間ゼロ実現に向けた検討の加速など、大胆な「責任ある積極財政」を改めて打ち出しました。一方で「野放図な財政政策はとらない」とも強調し、成長率の範囲内で対GDP比債務残高を引き下げると訴えました。

市場は日本の政治状況に応じて大きく変動しています。特に世界的に注目されているのが、日本財政の持続性です。主要政党すべてが財政拡張方向を志向する中、高市政権が市場の信認を確保し続けられるかが問われています。また、長期金利が2％を超える中、植田総裁の下で進められてきた日銀の金融正常化が、第二次高市政権下でどのように進んでいくのかも注目されます。

本ウェビナーでは、経済財政・金融・政治の専門家が、現在の政治状況、世論動向を踏まえつつ、「責任ある積極財政」の実像と課題、日銀の正常化路線との緊張関係、国債・為替市場の今後を徹底分析します。

＜本ウェビナーの注目ポイント＞

・ 施政方針演説などから読み解く「責任ある積極財政」の内容と評価、

市場からの信認確保のために求められる規律のあり方

（例 プライマリーバランスvs GDP比公的債務高）

・ 日本銀行の金融正常化に向けた、金利引き上げ時期などについての今後の見通し

現在の政治・財政状況を受けた国債市場、為替市場の当面の見通し

（長期国債の需給状況、為替市場の介入可能性など含む）

・ 現在の日本の政治状況、世論動向が財政・市場に及ぼす影響。超党派国民会議の機能のあり方

・ 長期金利上昇をシミュレートした『財政危機時の対応プラン2025』(https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4675)

（東京財団から2025年3月末発表）について、現時点での振り返り

■ 開催概要

日時： 2026年3月6日(金) 14:00～16:00

形式： Zoomウェビナー （ライブ配信）

※以下のURLもしくはQRコードを読み取り、

お申込みフォームよりご登録ください

https://www.tkfd.or.jp/events/detail.php?event_id=3517

■ 主なプログラム（予定・敬称略）

1. 冒頭挨拶・論旨説明：加藤 創太

2. プレゼンテーション：愛宕 伸康、加藤 出、加藤 創太、小林 慶一郎

3. ディスカッション

登壇者プロフィール

□ 司会・モデレーター

加藤 創太（かとう・そうた）

東京財団常勤研究員

東京大学法学部卒業後、1991年に通産省入省（国際経済課課長補佐など）、経済産業研究所研究員、横浜国立大学准教授、国際大学教授などを経て2018年より東京財団研究主幹。国際大学客員教授を兼ねる。

ミシガン大学政治学部博士課程（Ph.D.）、ハーバード大学ビジネススクール修士課程（MBA）修了。

〇研究分野・主な関心領域

日本政治／政治と経済政策（財政政策、貿易政策）／官僚制

□ 登壇者 （五十音順）

愛宕 伸康（あたご・のぶやす）

楽天証券経済研究所所長兼チーフエコノミスト

1991年神戸大大学院経済学研究科修了後、日本銀行。政策委員会審議委員スタッフ、物価統計課長、日本経済研究センター主任研究員（チーフフォーキャスター）などを歴任。岡三証券チーフエコノミスト、いちよし証券上席執行役員チーフエコノミストを経て、2023年10月より現職。

〇研究分野・主な関心領域

景気分析／金融政策論／物価指数論

加藤 出（かとう・いずる）

東短リサーチ株式会社代表取締役社長 チーフエコノミスト

1988年4月東京短資（株）入社。金融先物、CD、CP、コールなど短期市場のブローカーとエコノミストを兼務後、2013年2月より現職。

マネーマーケットの現場の視点から日銀、FRB、ECB、中国人民銀行などの金融政策や金融のデジタル化を分析している。

〇研究分野・主な関心領域

金融市場／金融政策／金融のデジタル化

小林 慶一郎（こばやし・けいいちろう）

慶應義塾大学経済学部教授

1989年東京大学工学部卒業。同大学院工学系研究科修士課程修了（数理工学専攻）。1991年通産省入省。1998年シカゴ大学大学院経済学研究科博士課程修了（経済学 Ph.D.）。2001年～2007年経済産業研究所研究員。2013年まで同研究所上席研究員。2013年4月から現職。

〇研究分野・主な関心領域

マクロ経済学／経済動学／金融論

