【3月1日(日)発売】明るい印象へ導く美容液。ジュリーク「BR セラム」から大容量サイズが限定発売！

ジュリーク・ジャパン株式会社


BR セラム ＜Limited Edition＞


50ｍL　13,200円(税抜12,000円)


2026年3月1日（日）限定発売



くすみがちな肌にみずみずしさを与え*¹


明るい印象へ導く美容液から


限定大容量サイズが登場



ジュリークオーガニック認証自社農園で大切に育まれたパワフルなリコリス*² に加え、セラム独自の美容成分としてデイジー*³を配合。 軽やかなテクスチャーがすっと肌に浸透*⁴し、くすみがちな肌にツヤとうるおいを与え、なめらかに整えます。紫外線によるダメージ*⁵が気になる季節の集中ケアにもオススメ。明るい印象の素肌へと導きます。


*¹乾燥肌にうるおいを与えること *²カンゾウ根エキス（保湿・キメ・整肌成分） *³ヒナギク花エキス（保湿・ツヤ・整肌成分） *⁴角層まで *⁵乾燥による

















ジュリークについて


ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。
手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。


ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/



