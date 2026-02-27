白髪染め、初めの一歩を応援！「メンズビゲンカラーリンス」がリニューアル！

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、白髪男性市場の拡大と更なる顧客満足度向上を目指し、男性白髪染め市場売上No.１※を誇るメンズビゲンブランドから「メンズビゲンカラーリンス」を２０２６年２月２７日（金）よりリニューアルいたします。

※ インテージSRI+/白髪男性用ヘアカラー市場/販売金額/2025年1月～2025年12月

■リニューアルについて

メンズビゲンカラーリンス 全4SKU (化粧品）

今回のリニューアルでは、乾いた髪にもぬれた髪にも使える、なめらかで伸びの良いクリームを採用しました。従来品の特長である「シャンプーついでに白髪を徐々に染められる手軽さ」はそのままに、初心者でも塗りやすく、ムラになりにくい仕上がりを実現しています。従来のぬれた髪への使用だけでなく、乾いた髪にも使用できる処方に変更することで、より簡便性がアップ。手軽に白髪ケアができるようになりました。

さらに、頭髪・頭皮悩みに対応した６つのケア成分（ハリコシ成分、保湿成分、３つの毛髪保護成分、頭皮の不快臭を抑制する機能性香料）を配合しました。

また、新色のディープブラックを追加した全４色のカラーバリエーションで、色だけでなく染まりの濃さもお選びいただけます。

■リニューアル背景

「No.１ブランド」としての信頼と責任に応えるべく、今回のリニューアルでは処方を全面的に見直し、使いやすさの向上と頭髪・頭皮悩みに対応したケア成分の追加を実現しました。さらに、一部のお客様から要望のあった「染まりの濃さ」に応えるため、新色「ディープブラック」を追加し、全４色のラインアップとしました。

当社は、メンズビゲンカラーリンスを通じて白髪染め初心者のはじめの一歩を応援し、市場の活性化に取り組んでまいります。

■メンズビゲンカラーリンスの商品特長

商品特長１.

なめらかで伸びが良い、乾いた髪にもぬれた髪にも使えるクリームを採用！

初心者でも塗りやすいので、ムラ染まりになりにくい。

商品特長２.

頭髪・頭皮悩みに対応した６つのケア成分を配合！

新処方に合わせて、ハリコシ成分（加水分解ケラチン）、保湿成分（コメヌカ油）、3つの毛髪保護成分（タウリン、テアニン、アスパラギン酸）、頭皮の不快臭を抑制する（マスキング効果による）機能性香料を配合しました。

商品特長３.

定番の「ナチュラルブラック」と新色「ディープブラック」を含めた、全４色展開。

色だけでなく染まりの濃さもお選びいただけます。

商品特長４.

シャンプーついでに徐々に白髪が染められる、手軽な白髪染め！放置時間3分

使い方は簡単。髪に塗って、3分放置してから洗い流すだけで白髪が染められます。

徐々に染まるので不自然に真っ黒にならず、白髪染め初心者でも失敗しにくいです。

■パッケージデザイン

製品のリニューアルに合わせて、パッケージデザインも刷新。店頭での存在感を高め、「手軽さ」をより伝達できるパッケージデザインへ変更いたします。

●「メンズビゲン カラーリンス」商品概要 ●

ホーユー株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55092/table/183_1_6f78c4d3d7394211312fa888799e4d8b.jpg?v=202602280451 ]

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※2 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※2調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2016年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2017年1月～2025年12月 各年累計販売金額

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,036名 (2024年10月31日時点)

連結売上高：521億円（2024年10月31日決算）

国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/