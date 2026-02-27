初音ミクらバーチャルシンガーとポケモンたちが夢の共演『ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！』の模様を3月22日（日）18時より「ABEMA PPV」にて全編独占生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV（アベマペイパービュー）」にて、ライブイベント『ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！』を、2026年3月22日（日）18時より生放送することを決定いたしました。また、本放送の視聴チケットを、2026年2月27日（金）19時より販売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて全編独占生放送が決定した『ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！』は、「キミと歌いたい！ポケミクのぜんぶ！」をテーマに、ついに開催されるポケミクのライブイベントです。初音ミクをはじめとするバーチャルシンガーたちと、たくさんのポケモンたちが生き生きと動き回り、すべてのポケミク楽曲を披露。キミの目の前で夢と冒険と、未来と音楽が交わる、ボルテージ全開のステージをお届けいたします。本公演には、VIRTUAL SINGERSとして初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOが出演するほか、ゲストに重音テトが登場します。また、ピカチュウやイーブイ、メロエッタ、ミライドンなど多数のポケモンたちも出演予定です。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、2月27日（金）19時からチケットの販売（※1）を開始し、3,900円（税込）で視聴することができます。（※2）初音ミクたちバーチャルシンガーとポケモンたちが織りなす特別なライブを、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

また、本公演はグローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」にて、世界同時配信も決定いたしました。「ABEMA Live」での視聴チケットは、各国の購入ページにて販売中。日本国内は「ABEMA PPV」で、海外からは「ABEMA Live」でお楽しみください。

「ABEMA Live」に関する詳細は特設ページ（https://www.abema-global.com）よりご確認ください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料として300円が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！』 全編独占生放送概要

▼出演者

VIRTUAL SINGERS：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

ゲスト：重音テト

POKEMON：メロエッタ、ピカチュウ、イーブイ、カラカラ、ミミッキュ、カモネギ、ウソッキー、ゲンガー、クチート、ラティアス、ラティオス、ビッパ、ミュウ、ミズゴロウ、ペリッパー、ミライドン...and more!

▼放送日時

2026年3月22日（日）18時開演 （放送開始17時～）

▼見逃し配信期間

2026年4月5日（日）23時59分まで

▼視聴料金

3,900円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

2026年2月27日（金）19時～2026年4月5日（日）21時

▼800円キャッシュバックキャンペーン実施中！

対象期間中にABEMAプレミアムに登録し、対象PPVチケットを購入した上で、対象条件を満たすと800円キャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページを確認してください。

（https://abema.tv/lp/cashback-pokemiku-20260322）

※「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの参加条件でないためご注意ください

▼放送URL

https://abema.tv/live-event/a5b95f4a-9f11-4ca6-a4dd-3e5f5be7b8f0

※画像をご使用の際は、【Art by 竹 (C)2026 Pokemon.(C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. (C)Crypton Future Media, INC.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ポケミクライブ！」について

「ポケミク」史上初のリアル音楽ライブイベント。LaLa arena TOKYO-BAYにて、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）の3日間で6公演の開催予定です。これまでに公開した26曲はもちろん、これから公開されるもう1曲も含めた全27曲、“すべてのポケミク曲”を披露いたします。

ライブ当日は、プロのバンドメンバーが数々のポケミク曲を生演奏。ステージ上では、「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」たちバーチャルシンガーがライブパフォーマンスを披露し、ゲストとして「重音テト」も登場します。

さらに、「ピカチュウ」や「メロエッタ」をはじめとする、たくさんのポケモンたちが飛び出して、バーチャルシンガーたちと一緒に会場を盛り上げます。

「ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！」

■日程：3月20日（金・祝）～22日（日）

■会場：LaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）

▼ポケミクライブ特設Webサイト

https://www.project-voltage.jp/live2026/

▼公式X

https://x.com/PokeMikuVOLTAGE

