「JR WEST Parade Train」がユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年のアニバーサリーを盛大にお祝いします！

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市､代表取締役社長兼執行役員 倉坂 昇治）と合同会社ユー・エス・ジェイ（本社：大阪府大阪市、社長 村山 卓）は、「JR WEST Parade Train」の車内空間で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年のテーマ “Discover U!!!” を表現した特別デザインの映像を展開します。25年間のヒストリーと圧倒的なエンターテイメントを感じられる映像演出により、パークへの移動時間からワクワクドキドキする高揚感をお楽しみいただけます。

世界でも有数のインパクトを誇る車両メディアを通じて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅をより魅力的に演出します。

運行開始日：2026年2月27日（金）

走行区間：大阪環状線、JRゆめ咲線（桜島線）

対象車両：323系1編成（桜島駅方面の先頭車両１両）

「JR WEST Parade Train」は万博レガシーとして、大阪・関西万博終了後も共創の機運を継承し、車内空間を活用した企業連携の取組みを進めます。大阪・関西の魅力を発信していきますので、活躍にご注目ください。