一夜限り、ハローキティ新幹線にリボンの魔法がかかる！ 夢のひとときへと誘うフィナーレイベント「Dreamy Night」を新下関駅で開催します！

西日本旅客鉄道株式会社

2026年5月17日の運転をもって運行を終了する「ハローキティ新幹線」では、これまでのご愛顧への感謝を込め、想い出を創るフィナーレ施策を展開しています。そのクライマックス企画として開催するのが、新幹線車内での夜間イベント『Dreamy Night』。舞台は今秋に山口デスティネーションキャンペーンを控える新下関駅です。

一夜限り、ハローキティ新幹線にリボンの魔法がかかり、夢を乗せた列車が特別なひとときへと走り出します。車内では、アーティストとのトークショーやDJハローキティによる音楽ライブ、特別ショップなどを展開。きらめきに包まれながら、夢のひとときへと誘うイベントをお届けします。8年間、「地域をつないで結ぶ」という想いを乗せて走ってきたハローキティ新幹線のフィナーレを彩る特別な一夜を、ぜひお楽しみください。

ハローキティ新幹線 「Dreamy Night」イベント概要

１. 開催日時

2026年3月28日（土） 18:00～21:00（予定）

２. 場所

新下関駅 1番ホーム

３. 参加条件

tabiwaトラベルでの旅行商品購入が必要です。

４. 協力

FM802・株式会社サンリオ

５. 出演者

ハローキティ（DJ衣装やドレス衣装のハローキティが登場）

SCANDAL（TOMOMI・MAMI・HARUNA）

６. 内容

ハローキティ新幹線車内を舞台に、各号車ごと異なるテーマで 特別コンテンツを展開します。

※内容は変更・中止になる可能性があります。

● Dreamy Marche（１号車）

ハローキティ新幹線グッズが勢ぞろいする「ハロー！プラザ 」特別版を展開。また、山口県の魅力を紹介するコーナーやおすすめおみやげ品の販売・紹介も実施します。ここでしか出あえないアイテムとともに、旅の思い出がさらにきらめくショッピングをお楽しみください。

● Dreamy Chance（２号車）

株式会社サンリオのハローキティによるスペシャル抽選会を開催し、ゲームを通じてハローキティとふれあいながら素敵な景品が当たるチャンスをご用意します。笑顔とときめきに包まれるドリーミーなひとときをお過ごしいただけます。

● Dreamy VIP EXPERIENCE（２号車）

３組限定のVIPプログラムとして、DJハローキティが特別なおもてなしでお迎えします。ここでしか体験できないプレミアムで濃密な時間を、夢のような近さでご堪能ください。

● Hello Kitty×FM802 “Dreamy Talk”（６号車）

ハローキティと大阪の音楽系ラジオ局FM802のDJ高樹リサが、ハローキティ好きのアーティストをゲストに迎え、スペシャルトークショーを開催！ゲストにお迎えするのは 女性の〈同一メンバーによる最長活動ロックバンド〉としてギネス世界記録にも認定！結成20周年イヤー中のSCANDAL。ハローキティファンとしても知られるメンバーのMAMIを筆頭に、楽しいトークを展開。ここだけのエピソードやハローキティ愛あふれる言葉に出会う特別な時間をお楽しみください。

● DJ Hello Kitty “Happy Beat”（８号車）

DJハローキティによるDJライブを開催し、ダンスミュージックに包まれる一夜限りのライブ空間を演出します。音楽とともに車内がきらめき出す、ハッピーでドリーミーなナイトタイムをご体感ください。

・・・AND MORE！

SCANDAL ※TOMOMI・MAMI・HARUNA のみの出演 DJハローキティ※画像はイメージです。衣装は変更になる場合があります。

ツアー概要

１. 商品名 ハローキティ＆ハローキティ新幹線が新下関駅で皆様をおもてなし

ハローキティ新幹線 Dreamy Night （現地発着/日帰り）

※イベントに間に合う新大阪発のプランも用意しています。

２. 出発日

2026年3月28日（土）

３. 発売開始

2026年3月９日（月）13:00

４. 申し込み

tabiwa by WESTER 内「tabiwa トラベル」にて限定発売します。

下記専用ページよりお申込みください。※WESTER会員登録（無料）が必要

５. その他

入場できるエリア（号車）が異なるプランを複数ご用意します。

その他商品情報の詳細は、tabiwaトラベル「鉄道ファンの宝箱」ページ にてお知らせします。なお、お電話でのご予約は受け付けておりません。インターネットにてお申込みください。（３月６日 夕方ごろ公開予定）

https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/?SITE_ID=62160065

その他

多くの笑顔とともに歩んできたハローキティ新幹線。その集大成となるフィナーレに向け、感謝の想いを込めた特別企画をお届けします。ラストランのその日まで、ハローキティ新幹線とともに、特別な旅の時間をお楽しみください。

https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/cp/finale/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664814