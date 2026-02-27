ホワイトハッカー育成コースにAIスキルアセスメントを導入　セキュリティ人材育成を「見える化」へ（2026年4月開始）

ヒートウェーブ株式会社

ヒートウェーブ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役：林田かおる）が運営するセキュリティ専門スクール「セキュ塾」は、2026年4月より、ホワイトハッカー育成コースにAIスキルアセスメントを正式導入いたします。

これに伴い、評価問題数を大幅に拡充。ジャンル別・職種別に受講生の適性と到達度を可視化し、より実践的かつ戦略的な人材育成を実現します。

■ 導入の背景 ― “適性が見えない”という課題

サイバーセキュリティ分野では、自分がどの分野に向いているのか分からない、どの職種を目指すべきか判断できない、 実力がどのレベルにあるのか客観的に把握できない、 といった課題が長年存在していました。

特にホワイトハッカーを目指す層においては、分野が多岐にわたり、適性の見極めが難しいのが現状です。そこで今回、AIを活用したスキルアセスメントを導入し、“感覚”ではなく“データ”で適性を可視化する仕組みを構築しました。

■ AIスキルアセスメントの特徴

＜サンプルはこちら＞

https://www.heatwavenet.co.jp/secujuku/course/white-hacker/evaluation_dashboard.html

１. ジャンル別スキル可視化

Webセキュリティ/ ネットワーク/ バイナリ解析/ フォレンジック/ OS・Linux など

分野ごとの正答率・理解度を数値化。

２. セキュリティ職種別適性表示

SOCアナリスト/ ペネトレーションテスター/ セキュリティエンジニア/ CSIRT要員 など

目指す職種ごとに準備度を可視化。

３. 設問レベルまで分析

弱点分野を特定し、次に学ぶべき内容を提示。

４.スキルギャップ & 推奨アクション

５.職種までのロードマップ

６.AI総合分析レポート

今回のAIアセスメント導入により、「努力量」だけでなく「成長の質」も可視化できる国内でも稀有なデータドリブン型セキュリティ教育 へと進化しました。

「セキュリティ教育は“教えたかどうか”ではなく、“どこまで伸びたか”が重要です。今回のAIスキルアセスメント導入により、受講生一人ひとりの適性を見極め、最短距離で成長できる環境を整えました。日本のセキュリティ人材不足解消に向け、本質的な育成を続けてまいります。

■ 今後の展望

今後は、企業向け団体アセスメント機能、採用前適性診断への応用、リスキリング支援事業との連携強化なども予定しています。

■ 進化したホワイトハッカー育成コース概要

講座名：ホワイトハッカー育成コース

開 始：随時募集（AIスキルアセスメントは2026年4月より実装）

国の助成金対象講座/就職支援まで一気通貫サポート/オリジナル実機演習環境

URL：https://www.heatwavenet.co.jp/secujuku/course/white-hacker/

■ ヒートウェーブ株式会社について

ヒートウェーブ株式会社（本社：東京都新宿区、1992年創業）

1992年創業。官公庁・大手企業向けにICT教育を提供し、30,000人以上のエンジニアを育成。2017年からは「ホワイトハッカー育成コース」を提供し、1000名以上のセキュリティ人材を業界に輩出。

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」認定事業者。

https://www.heatwavenet.co.jp/reskilling/

・ホームページ：https://www.heatwavenet.co.jp

・セキュ塾：https://www.heatwavenet.co.jp/secujuku/

・ブログ：https://hwdream.com/

