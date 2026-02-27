看護学生から支持されてSNS総フォロワー40万人！現役看護師ななえるの実習のための実践応援ブック!！『ななえるの看護学生のための 看護実習で聞かれること』好評発売中

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『ななえるの看護学生のための 看護実習で聞かれること』（ななえる 著、永野光子 監修） を2026年2月25日（水）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたしました。

教えて先輩！こんなときどうしてた？看護の現場でよく聞かれることや実習あるあるお悩みに答えます！

看護現場でよく投げかけられる質問に、自信を持って答えられるようになる考え方のポイントや、実習によくあるお悩みに、アドバイスや解決のヒントをお伝え!!

看護実習で先輩に質問されて「どうしよう」「何でこの質問をするの？」と不安に思っている看護学生におくる、自信を持って答えるためのお守り本ができました。

先輩が質問するのは、実習で行う内容一つひとつをなぜ行うか、理解してほしいから。

同じ病気でも、患者さんによってやること・やらないことが変わってきます。患者さんの個別性に対応するための答え方のコツがわかれば、実習記録にも応用がききます。具体的な患者情報をもとに、回答のポイントを詳しく解説します。



《質問例》

●患者さんの個別性を考慮した？

●どうしてこの患者目標を設定したの？

●この症状が続いたらどうなる？

●既往歴を考慮するとどんなケアがいいと思う？

●疼痛にどんなケアができる？

質問の意図や背景を理解し、自分の思考を深め、応用できるようにページを構成しています

丸暗記ではなく、現場で応用できる力を身につけ、指導者からの深掘りの問いにも自分の言葉で答えられるようになることを目指します。コラムでは、実習にも国家資格にも役立つ、一度読んだら忘れられない！「ななえる手描き 語呂合わせメモ」を掲載。

また、実習前～実習中の看護学生のあるあるのお悩みにもお答えします。



《看護学生からのあるある質問例》

●みんな実習にはどんなバッグで行ってるの？

●実習に持っていくと便利なものってある？

●苦手な患者さんと上手く付き合うにはどうしたらいい？

●患者さんとの会話に使える話題ってある？

●患者さんからの無理なお願いをやんわり断るにはどうしたらいい？

看護学生から寄せられた、悩みに寄り添ったアドバイスやヒントをお伝えします！

巻末付録として、「間違いやすい敬語と敬語のマナー」と「知っておきたい看護・医療の難読漢字」も収録。

この一冊で、実習前の準備も実習中の先輩・患者さん対応もカバー。先輩ナースななえるさんの経験をもとにした、超リアルですぐに使えるポイントが満載です。

本書の構成と活用方法

■本書の目次

かわいい ”お助けうさぎ” がそっとサポート。指導者からの難しい質問も、落ち着いて考えられるように。

看護学生が実習でよく聞かれること

１. 看護計画でよく聞かれること

２. 症状・徴候でよく聞かれること

３. 検査値でよく聞かれること

４. 薬剤でよく聞かれること

５. バイタルサインでよく聞かれること

６. 食事の支援でよく聞かれること

７. 排泄ケアでよく聞かれること

８. 活動・休息でよく聞かれること

９. 清潔ケアでよく聞かれること

10. 環境整備でよく聞かれること

11. 褥瘡ケアでよく聞かれること

12. 術後管理でよく聞かれること

13. 検査でよく聞かれること

ななえるの 実習にも国試にも役立つ！一度読んだら忘れない！ 語呂合わせメモ

看護学生が知りたい！実習のあるあるお悩みQ&A

心がまえ 編

身だしなみ 編

実習中の生活 編

指導者との接し方 編

患者さんとの接し方 編

つらいとき 編

教えて！ 先輩 編

【付録１】うっかり使っているかも！ 間違えやすい敬語と敬語のマナー

【付録２】読めない！ 間違って覚えてる!? 知っておきたい 看護・医療の難読漢字100

■著者・監修者プロフィール

ななえる

看護師、ウェブサイト「看護過程ドットコム」運営

看護学生の声を聞きながら、自分の経験を活かして情報発信中。

看護学生のお役立ち情報のほか、かわいくて見やすいノート術、あたまに残る勉強法をInstagram、YouTube、TikTokで発信し、SNS総フォロワー数は40万人を超える。

Instagram/TikTok @nanael.ns

YouTube @kangokatei-com

永野光子（ながの・みつこ）

順天堂大学医療看護学部先任准教授。看護基礎教育課程卒業後、5年間の臨床経験ののち、大学院へ進学。1996年千葉大学大学院博士前期課程、1999年博士後期課程修了。2004年順天堂大学医療看護学部講師、准教授を経て現在に至る。専門は看護教育学、基礎看護学。

■書誌情報

書名：ななえるの看護学生のための 看護実習で聞かれること

著者：ななえる

監修者：永野光子

定価：2200円（税込）

判型：A5判

ページ数：224P

ISBN：978-4-537-22364-4

発売日：2026年2月25日

