【動画】大藤小百合、野口美優、八木沢彩、澪音(MIO)が出演するムービーを公開

大藤小百合、野口美優、八木沢彩、澪音(MIO)が出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。


テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2026年2月22日（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。



出演者


「雑誌「ar」に広告掲載　SHEIN『summer』誌面モデルオーディション」で、


予選ステージ上位にランクインした4名が出演しております。



▼マシェバラ「雑誌「ar」に広告掲載　SHEIN『summer』誌面モデルオーディション」イベント内容


https://www.mache.tv/event/sheinssar/detail/



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=bHwaGTrJCDw ]

大藤小百合


公式X：https://x.com/petitlisayuri



[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1Vl_C60hZAk ]

野口美優


公式X：https://x.com/n_miyu2006



[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=E76Mx9ZljUw ]

八木沢彩


公式X：https://x.com/aya_yagisawa



[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Et8Gh3HNPNI ]

澪音(MIO)


公式X：https://x.com/MIO_OtoU



マシェバラリコメンドコーナーとは


テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。


ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。



