【動画】大藤小百合、野口美優、八木沢彩、澪音(MIO)が出演するムービーを公開
大藤小百合、野口美優、八木沢彩、澪音(MIO)が出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。
テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2026年2月22日（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。
出演者
「雑誌「ar」に広告掲載 SHEIN『summer』誌面モデルオーディション」で、
予選ステージ上位にランクインした4名が出演しております。
▼マシェバラ「雑誌「ar」に広告掲載 SHEIN『summer』誌面モデルオーディション」イベント内容
https://www.mache.tv/event/sheinssar/detail/
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=bHwaGTrJCDw ]
大藤小百合
公式X：https://x.com/petitlisayuri
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1Vl_C60hZAk ]
野口美優
公式X：https://x.com/n_miyu2006
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=E76Mx9ZljUw ]
八木沢彩
公式X：https://x.com/aya_yagisawa
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Et8Gh3HNPNI ]
澪音(MIO)
公式X：https://x.com/MIO_OtoU
マシェバラリコメンドコーナーとは
テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。
ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。
マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/