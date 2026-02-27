その出会いが、家族になる。保護犬・保護猫・保護うさぎ譲渡会｜入場無料PET FES開催【WHATAWON／大阪・岸和田】

株式会社antiqua

今週末は“新しい家族と出会う”ペットフェスへ！！

2026年2月28日（土）・3月1日（日）の2日間、

WHATAWON（ワタワン）にて「PetFes in WHATAWON」を開催いたします。

入場は無料！

ご家族で、ショッピングやグルメを楽しみながら、

保護犬・保護猫・保護うさぎと出会える特別な2日間です。

詳細はこちら :https://www.instagram.com/p/DVOBYDjku-V/

「知ること」から始まる支援

本イベントのテーマは、

「～小さな命が、光になる～」。

ただ“かわいい”だけではなく、その一つひとつの出会いが命につながっています。

遊びながら、食べながら、そして命と出会う。

そんな時間を過ごしていただけるイベントです。

新しい家族との出会いのきっかけを、この場所で。

購入することが、支援につながる。

日常に取り入れやすいアイテムを通して、

動物保護活動をより身近に感じていただけます。

■わんにゃんマルシェ＆キッチンカーで1日楽しめる

会場には、わんにゃんマルシェブースが登場。チャリティーグッズの販売も行います。

さらに、屋外ではマルシェ＆キッチンカーが出店（10:00～16:00／雨天決行）。

グルメやショッピングも同時に楽しめるため、イベントだけでなく施設全体で1日満喫できます。

「遊ぶ」「食べる」「癒される」、そして「出会う」。

すべてがそろった空間で、特別な週末をお過ごしください。

開催概要

キッチンカーの出店店舗一覧 :https://whatawon.co.jp/02280301petfeskitchencar/

イベント名：PET FES in WHATAWON

開催日：2026年2月28日（土）・3月1日（日）

時間：10:00～16:00（雨天決行）

会場：WHATAWON（ワタワン）

所在地：大阪府岸和田市岸の丘1-32-1

入場料：無料

ペット同伴：可能

小さな命が、光になる2日間。

家族みんなで楽しみながら、新しい出会いを見つけてみませんか。

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、

ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる

海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、

愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、

家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/