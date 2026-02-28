【3月限定】脱毛サロンストラッシュは「春のスキンケアキャンペーン」を開催！

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営する脱毛サロンストラッシュは、2026年3月1日（日）から2026年3月31日（火）までの期間中、「春のスキンケアキャンペーン」を開催いたします。

｜肌が敏感になるこの時期に特別ケアを

春になると、「肌がピリピリする」「赤みやかゆみが出る」と感じる方が増えてきます。

実は春は、一年の中でも特に肌が敏感になりやすい季節です。

花粉やPM2.5などの外的刺激で肌のバリア機能が乱れやすくなるうえ、寒暖差によって自律神経のバランスが崩れ、血行や皮脂分泌にも影響が出やすくなります。

こうした影響が重なることで、肌は乾燥しやすく、敏感な状態へと傾きやすくなります。

肌がゆらぐと、これまで問題なく使えていた化粧品が急に合わなくなってしまうことも。

そんなときこそ、季節に合わせた特別なケアが大切です。

「HADATERASU RADIANT（ハダテラス ラディアント）」シリーズは、希少価値の高い「羊膜エキス*¹」（保湿成分）を配合。さらにヒト由来の幹細胞培養液で、乾燥やゆらぎが気になる時期にも使いやすく、幅広い肌質の方にご利用いただけます。

季節の変わり目こそ、肌をいたわる特別なケアを取り入れてみてはいかがでしょうか。

*¹加水分解ウマ羊膜エキス

｜スキンケアキャンペーン概要

■キャンペーン内容

オリジナルコスメ「HADATERASU RADIANT（ハダテラス ラディアント）」シリーズから高保湿・無添加の「エッセンスローション (化粧水)」と肌内部*²・表面のＷ保湿効果を備えた「バブルエッセンス (発泡美容液)」がキャンペーン限定価格にてご購入いただけます。

*²角質層まで

■商品情報

◇Aセット

【限定価格】

12,000円（税込）

【キャンペーン内容】

・RADIANT ESSENCE LOTION（化粧水）2本セット

◇Bセット

【限定価格】

18,000円（税込）

・RADIANT BUBBLE ESSENCE（発泡美容液）2本セット

■実施期間

2026年3月1日（日）～3月31日（火）

*セットの数には限りがあり、無くなり次第終了です。

■購入方法

店舗にご来店いただき、スタッフに購入する旨をお伝えいただくことで、キャンペーンをご利用いただけます。

*脱毛サロンストラッシュ会員様限定のキャンペーンです。

│商品詳細

エッセンスローション (化粧水)

「HADA TERASU RADIANT (ハダテラス ラディアント) 」シリーの化粧水。

非常に純度の高い「超純水」を使用し、配合された保湿成分の効果を角質層までダイレクトに届けます。

オイルフリーかつ無添加で、肌への優しさを徹底的に追求しました。

デリケートな肌にも安心してお使いいただけます。

バブルエッセンス (発泡美容液)

「HADA TERASU RADIANT (ハダテラス ラディアント) 」シリーの発泡美容液。

肌に均一にのばして数分待つだけで、マイクロ泡へと変化する新感覚エッセンス。

微細泡が、角質層までうるおいを届け、透明感*³あふれるハリ肌へ導きます。肌に吸いつくようなもっちり感で、手応えのある浸透*⁴を実感。乾燥やくすみ*⁵が気になる方にもおすすめの集中ケア美容液です。

*³うるおいによる

*⁴角質層まで

*⁵乾燥によるくすみ

│RADIANT（ラディアント）シリーズ

HADA TERASUから、新たに「RADIANT」シリーズが誕生しました。 「RADIANT」には「光を放つ」「光り輝く」という意味が込められています。このシリーズは、HADA TERASUをお使いいただくお客様が、より一層「光り輝く透輝肌」を叶えていただけるように願いを込めて開発されました。

｜【大手女性脱毛サロン4社のうち、Google口コミ件数No.1*⁶】脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

ストラッシュは、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に全国へ店舗展開を進め、現在では62店舗を構える女性専用の脱毛サロンです。これまでに 累計314万回*⁷を超える施術実績を重ね、総会員数は33万人*⁷を突破しました。

“通いやすさ”と“肌へのやさしさ”にこだわったサービスが特長で、脱毛が初めての方から、日頃から美容ケアに関心の高い方まで、幅広いお客様にご利用いただいております。

中でも注目されているのが、「針を刺さないポテンツァ*⁸」とも呼ばれる独自の『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』。

特殊な電気パルスを使用して、ジェルに含まれる『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』などの保湿成分を角層まで届けるスキンケア施術とムダ毛ケアを同時に行うことができ、「脱毛しながら美肌ケアができる新感覚の施術」と多くのお客様から評価をいただいています。

さらに、サロン品質にこだわって開発したスキンケアシリーズ『HADATERASU（ハダテラス）』も展開。脱毛とスキンケアの両面から“つるもち肌”をサポートする体制を整えています。

ストラッシュは今後も、より多くのお客様の“自分らしい美しさ”に寄り添いながら、美容をもっと身近に感じていただけるサービスづくりを追求してまいります。

*⁶全国を対象に、店舗数50店舗以上の女性脱毛サロン4社（ストラッシュ／ラココ／エステティックTBC／ジェイエステティック）を調査。2025年10月16日時点で、Googleマップ上に表示される各サロン全店舗の口コミ数を合計し、弊社にて比較した結果に基づく。

*⁷2025年1月時点の累計実績

*⁸「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

ご予約はこちら :https://stlassh.com/information/hpb-2/

【 1 】独自開発の脱毛機『STRIKE（ストライク）』を採用

熱破壊式（IPL脱毛）と蓄熱式（SHR脱毛）をW照射可能な自社開発の脱毛機『STRIKE』を使用しています。照射面を冷却しながら施術するので、痛みを感じにくいのが特長です。

また、10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができます。全身施術も最短60分とスピーディーで、忙しい方も無理なく通っていただけます。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケアを叶える『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』

肌のうるおいに欠かせない『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』など、ジェルに配合された保湿成分を、特殊な電気パルスを活用して角層まで届ける『エレクトロポレーション』と『脱毛』と同時に行うストラッシュ独自の施術です。

【期待できるポイント】

・毛穴・黒ずみケア ・肌のトーンアップ

・脱毛後の保湿ケア ・ハリ・弾力ケア

脱毛しながら美肌を目指したい方に選ばれている人気メニューです。

【 3 】“最短2週間ペース”毛周期に合わせて効率よくアプローチ

毛には『成長期・退行期・休止期』というサイクル（＝毛周期）があり、一般的に“成長期の毛”が光に反応しやすいとされています。

ただし、身体の毛はすべて同じタイミングで生え変わるわけではなく、毛穴ごとにバラバラのペースで成長しています。そのため、1回の施術で反応しやすい毛には限りがあり、さまざまな毛に順番にアプローチしていくためには一定の間隔で継続して通うことが大切です。

ストラッシュのエレポレ脱毛は、肌への負担が少ないので最短2週間に1度のペースで通っていただけます。短い間隔で施術を重ねることで、毛が成長するタイミングを細かく捉えやすく、効果を実感しやすくなります。

全身脱毛サロン ストラッシュ :https://stlassh.com/

■会社概要

株式会社クリア

本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F

代表： 代表取締役社長 勝沼 潤

設立： 2015年

TEL ： 03-6625-7935

公式HP ： https://stlassh.com/(https://stlassh.com/)

店舗一覧： https://salons.stlassh.com/

Instagram： https://www.instagram.com/stlassh/

Facebook ： https://www.facebook.com/stlassh/

Twitter ： https://twitter.com/stlassh(https://twitter.com/stlassh)

TikTok ： https://www.tiktok.com/@stlassh00