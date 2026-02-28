【数量限定！ぷるぷる新感覚フィットのフェイスマスク】総会員数37万人の『メンズクリア』がホワイトデーキャンペーンを開催

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営するメンズ脱毛サロン『メンズクリア』は、2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）までの期間中、全国のメンズクリアにて、スキンケアブランド『HADA TERASU』とのコラボ『ホワイトデーキャンペーン』を開催いたします。

【ぷるぷる新感覚フィット】BIO CELLULOSE FACE MASK

◇「ここぞ」という日に使ってほしいモテ肌ケア―――

大切な日の前夜、あるいは当日の朝。最高の自分で臨みたい特別な日に寄り添う、スペシャルケアアイテムの販売を開始いたしました。

天然由来のナノ繊維『バイオセルロース素材』を採用した本製品は、これまでにない“ぷるぷる新感覚”のフィット感で肌にぴたりと密着。うるおいをしっかりと閉じ込め、なめらかで整った印象の肌へと導きます。

高い密着力で皮脂や汚れを優しく吸着しながら、プラセンタエキス（保湿成分）が角質層のすみずみまで浸透し、これ1枚で保湿と角質ケアを同時にサポート。肌に近い素材特性を活かした低刺激設計のため、乾燥や敏感肌が気になる方にも安心してお使いいただけます。

「今日は大事な人に会う」 「少しでも印象を良く見せたい」

そんな、あなたにとって特別な予定を控えた日の“勝負前ケア”として、肌の調子を一段階引き上げる頼もしい味方です。

頑張る自分へのご褒美や、大切な方へのギフトにも。ぷるぷる新感覚の密着力とワンランク上のスキンケア体験を、ぜひお手にとってご体感ください。

▼BIO CELLULOSE FACE MASK（フェイスマスク）の使用方法

◇ヒゲ脱毛とスキンケアを同時に始めたい男性へ

BIO CELLULOSE FACE MASK（フェイスマスク）の使用方法毎月各店舗先着30名様限定の『初回限定ヒゲ脱毛980円（税込）トライアル』

「花粉の時期、毎日のヒゲ剃りダメージも重なって肌荒れがつらい…」

「新生活に向けて、青ヒゲをなくして第一印象をアップさせたい」

そんな春特有の悩みをお持ちの方に向けて、メンズクリアでは、実際に効果を体感できるヒゲ脱毛トライアルをご用意しています。 プロのスタッフが肌状態を丁寧に確認し、お一人おひとりに合わせたヒゲ脱毛プランとスキンケア方法をご提案します。また、メンズクリアでは、脱毛機『クリアプロ』を導入しています。効果の異なる『熱破壊式（IPL脱毛）』と『蓄熱式（SHR脱毛）』の2方式を組み合わせ、ヒゲのような濃い毛から産毛、肌状態や部位に応じた照射が可能です。

さらに、照射面は最大-4℃まで冷却されるため、熱さや痛みを感じにくく、肌への負担に配慮した施術が可能です。

実際に施術を受けたお客様からは、 「温かさを感じる程度で驚いた」 といった声が多く、ヒゲ脱毛の痛みに不安をお持ちの方にもご好評をいただいています。

現在、そんな脱毛機『クリアプロ』を毎月各店舗先着30名様限定で、 『初回限定ヒゲ脱毛980円（税込）トライアル』*¹としてご提供しています。

ホワイトデーの特別な予定や、新たな出会いが増える新生活に向けて。サロンでのヒゲ脱毛とご自宅でのスキンケアを両立し、自信を持って人と向き合えるモテ肌づくりを、メンズクリアがサポートします。

花粉などでゆらぎがちな春の肌にお悩みの方は、ぜひお近くのメンズクリア店舗スタッフまでお気軽にご相談ください。

今すぐヒゲ脱毛トライアルを予約する :https://mensclear.com/ac/lp/a/trial27/?utm_source=officialpr&utm_medium=organic&utm_campaign=pr_reservationform_002&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=963p8a0e64951cd1

*¹ 施術時間20分の中で施術可能な部位を脱毛

◇『ホワイトデーキャンペーン』概要

【開催期間】

2026年3月1日（日）～3月31日（火）まで

【販売場所】

全国のメンズクリア

* 全て税込価格です。

■HADA TERASU 商品概要

HADA TERASU｜BIO CELLULOSE FACE MASK（フェイスマスク）

肌にしっかり密着するバイオセルロース素材を使用したフェイスマスクです。余分な皮脂や汚れを吸着しながら、貼るだけでうるおいを与え、保湿と角質ケアを同時にサポートします。プラセンタエキス（保湿成分）配合により、保湿成分が角質層まで浸透し、乾燥による肌荒れを防ぎます。また、肌に近い素材特性を持ち、刺激が少ない設計のため、乾燥や敏感肌が気になる方にも使いやすいフェイスマスクです。

◇【大手男性脱毛サロン3社のうち、Google口コミ件数No.1*²】のメンズクリア

店舗の様子

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン『メンズクリア』。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*³の店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*⁴を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*⁵を達成しました。メンズクリアの脱毛は『熱破壊式（IPL脱毛）』と『蓄熱式（SHR脱毛）』を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*² 全国を対象に、店舗数40店舗以上の男性脱毛サロン3社（メンズクリア／RBL／RINX）を調査。2025年10月14日時点で、Googleマップ上に表示される各サロン全店舗の口コミ数を合計し、弊社にて比較した結果に基づく

*³ 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*⁴ 2025年4月時点

*⁵ 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

