「観覧」から「鑑賞」へ。1年に3日間だけの特別で贅沢な2つの鑑賞体験

西馬音内盆踊りの発展に大きく寄与してきた「柴与家」の築180年の商家を改修して誕生した盆宿U（所在地：秋田県⽻後町、運営：合同会社 U、代表社員：六鎗嘉人・工藤浩平・京野健幸）は、昨年度ご好評いただいた「西馬音内盆踊りプレミアム観覧体験」をバージョンアップさせた、「西馬音内盆通りプレミアム鑑賞体験」を3月13日より販売いたします。

2年目となる今年は、西馬音内盆通りを中心とする地域の文化をより深く体感いただくことのできる2つのプランをご用意しました。混雑を気にすることなく母屋2階のお座敷から会場を俯瞰するように鑑賞できる「VIPプラン」と、奥行きのある空間を活かし1階の土間で視点を自由に変えながら鑑賞できる「プラチナプラン」。どちらも、料理・飲み物と宿泊がセットになっており、1年に3日間しかない西馬音内盆踊りを、盆踊り会場の中心に位置する当施設にゆっくりと滞在しながら贅沢に体感していただけます。従来の「観覧」体験に留まらない、盆宿Ｕでの滞在を通じて西馬音内盆踊りを五感で体感する唯一無⼆の「鑑賞」体験を。

｜開催概要

・開催期間：2026年8月16日（日）～18日（火）

・予約開始：2026年3月13日（金）正午～順次スタート

・会 場：西馬音内盆踊り会場（本町通り）囃子櫓前・盆宿Ｕ内特設会場

・主 催：盆宿Ｕ（運営：合同会社Ｕ）

｜販売スケジュール

盆宿Ｕ公式Webページにて、次のスケジュールで順次販売を開始します。

・3月13日（金）正午～：VIPプラン販売開始

・3月27日（金）正午～：プラチナプラン販売開始

※特設ページ https://u.bon-yado.jp/?p=1289

｜鑑賞席位置

お席は、西馬音内盆踊りの会場となる本町通り沿いにある盆宿Ｕ母屋１・２階に設置されます。

雨天時には特別プログラムをご用意

⾬天時は、絵画作家・永沢碧⾐氏の大型アート作品「廻流(https://u.bon-yado.jp/archives/403)」前で西馬音内盆踊りの特別公演を行います。700年以上続く伝統の踊りとアート作品の魅力が混ざり合う、⾬の日を「残念」で終わらせない、特別な体験を。

｜プラン詳細

【VIPプラン】かつて多くの著名人がもてなされたお座敷から鑑賞する

お囃子櫓のほぼ前に位置する母屋の2階はまさに「西馬音内盆踊りの特等席」。かつて、この地を訪れた岡本太郎や井上靖など多くの著名人がその座敷に招かれ、柴与家の一族によって贅沢なもてなしを受けたと言われています。そんな、本町通りを見渡すことのできるお座敷を、現代と歴史が混ざり合う贅沢な鑑賞席としてご用意しました。混雑から離れ、限られた人にのみ開放された空間で、フレンチの名店Remede nikahoによるペアリングディナーを味わいながら西馬音内盆踊りの鑑賞に没入することができます。

180 年以上守り継がれてきた「内蔵」に宿泊する

盆踊りを心ゆくまで堪能したあとは、豪雪地帯である秋田県南特有の建築構造 「内蔵」をリノベーションして作られた客室 「メゾネットスイート」にご宿泊いただきます。大きな梁が目を引く重厚感のある空間には、柴与家に受け継がれてきた盆踊り⾐装を特別展示しているほか、⽻後町ゆかりの地酒や銘菓などもご用意しています。朝食は、秋田県南の発酵食文化をテーマにした和朝食を。雪国が育んできた空間や文化を体感する滞在をお楽しみいただけます。

歴史と今が混ざり合う、とびきり贅沢な鑑賞体験を。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159323/table/4_1_645d64b73bb36945ab83dd63aa67a2f1.jpg?v=202602280451 ]【VIPプラン】盆踊りを見る距離を自由に選ぶ、本町通りに開かれた土間から鑑賞する

かつて柴与家から地域の方が間借りして呉服屋などを営んでいた母屋１階の土間は、本町通りに開かれています。奥行きがある空間の特徴を活かし、鑑賞する距離を自由に選べる鑑賞席としました。本町通りに近づくと踊り手の動きや息遣いまでもがダイレクトに伝わり、劇場にいるかのような臨場感を味わうことができます。一方、少し引いた場所から鑑賞すると土間の戸枠が額のように感じられ、美しい絵画を眺めているかのようにも感じられます。お料理はフレンチの名店Remede nikahoによる重箱フレンチをご用意しています。

180 年以上守り継がれてきた「内蔵」に宿泊する

豪雪地帯である秋田県南特有の建築構造「内蔵」をリノベーションした２種類のドミトリールーム「バンク」「ボックス」のお好きな部屋タイプにご宿泊いただきます。いずれのベッドもセミダブル以上の広さがあり、ドミトリー形式でありながらゆったりとプライベートな時間を過ごしていただくことができます。朝食は、秋田県南の発酵食文化をテーマにしたバイキングをご用意しています。

おひとり様からグループでの貸切まで、お好きなスタイルで楽しむ、私だけの鑑賞体験を。

「観覧」から「鑑賞」へ。盆宿Uでの滞在を通じて西馬音内盆踊りを体感する。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159323/table/4_2_f1b92d1a509d6405f58690823aedb6ce.jpg?v=202602280451 ]

盆宿Uでは、西馬音内盆踊りを中心とする地域の文化とお客さまとをつなぎ、西馬音内盆踊りや地域の魅力を五感で体感する滞在をご用意しています。 「観る」のは目ですが、「鑑賞する」のは心です。魂とともに踊るまちで、魂が揺らぐ滞在を。

「食」 味わうことを通じて、土地の歴史や豊かさを深く読み解く

鑑賞席で提供するお料理は、ミシュランと肩を並べるフランスの権威ある美食ガイド「ゴ・エ・ミヨ」に2023年より3年連続で掲載中のフレンチの名店「Remede nikaho」（秋田県にかほ市）によるフレンチをご用意。秋田の自然が育んだ旬の食材と、柴与家一族が大切に使ってきた漆器とを組み合わせ、至高のフレンチへと昇華します。味わうという行為を通じて、この土地の歴史や豊かさを深く読み解く。ここでしか出逢えない美食のひとときをお愉しみください。

「学」 知ることを通じて、目の前の光景の解像度を高める

700年以上前から続く西馬音内盆通り。その所作や⾐装には、すべて意味があります。「なぜ」「どうして」と感じることを地域の歴史を深く知る⽻後町ガイドの会のみなさんに解説いただきます。 この土地の歴史や信仰との結びつきを知ることで、目の前の光景が持つ歴史の重みを十分に感じていただけるはずです。

「泊」 滞在することを通して、一族の暮らしを追体験する

盆宿Uの建物は、西馬音内きっての大地主・柴与家の一族が暮らした空間です。リノベーションされてなお、柱の傷や壁の質感に、暮らした人々の気配が滲んでいます。蔵の小さな窓や隙間から差し込む光が、古い梁や床を照らすとき、数百年の時間が一瞬で交差するような感覚を覚えます。重厚な扉を引く、階段を上がる…かつての人々が暮らしの中で行なってきた所作を通して、一族の暮らしを追体験することができます。

【宿泊者限定特典｜蔵サウナ入り放題】

この期間は、内蔵をリノベーションして作られた西馬音内盆踊りをテーマにした「蔵サウナ」をご宿泊者限定で滞在中いつでもご利用いただけます。お囃子が流れるサウナ室で汗をかいた後は、かつてこの地で作られていた銘酒 「若返り」の仕込み水と同じ水脈から引いた地下水掛け流しの水風呂へ。ここでしか体験できない唯一無⼆のサウナ体験を。

【Profile】 Remede nikaho オーナーシェフ 渡邊健一[▶ Remede nikaho WEB ページ https://remede.jp/]

秋田県潟上市出身。1979年生まれ。高校時代に飲食店でのアルバイトをきっかけに料理の道へ。大阪の辻調理師専門学校卒業後、 東京都内レストランでの修行を経て渡仏。2017年、秋田県にかほ市に移住し、 翌年Remede nikahoを開店。日々、食による社会構築の可能性を追求し続けながら、地域を磨きあげる一⽫をつくり出している。 2020年フォーカスシェフ東北代表選出。2023 年よりミシュランと並ぶフランス発祥のレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ ジャポン」に3年連続掲載。2024年農林水産省「料理マスターズ」ブロンズ賞受賞。

泊まれる文化交流施設「盆宿U」について[▶盆宿 U WEB ページ https://u.bon-yado.jp/]

西馬音内盆踊り会場の中心に位置する盆宿U。かつて、地域きっての大地主、柴与家の一族が暮らしていた商家をリノベーションして生まれた宿です。柴世家が地域の文化の発展に大きく寄与してきたように、私たちも歴史・文化を守り伝えることはもちろん、新たな視点を加えることでこれからの文化が生まれることを願い事業に取り組んでいます。

プレミアム鑑賞体験 収益の寄付に関して

今回のプレミアム鑑賞体験の取り組みで得られた収益の一部は、西馬音内盆踊りの文化継承を支援するため、寄付として活用されます（収支確定後、寄付額を決定し実行予定）。

