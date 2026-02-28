【発売開始5時間で完売】釣り界隈で「TALEXから乗り換え」現象が加速、いま最も手に入りづらい一本へ。次世代の偏光サングラス「Gillsee」、クラウドファンディングアワード2025で年間大賞を受賞

MONOGI株式会社

MONOGI株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：阿久津）が展開する偏光サングラス「Gillsee（ギルシー）」は、クラウドファンディングでの取り組みが評価され、クラウドファンディングアワード2025にて「年間大賞」を受賞しました。さらに、先行販売分は受付開始から5時間で完売。

近年、釣り界隈で定番とされるTALEXからの“乗り換え・併用”が広がり、口コミが増加しています。Gillseeは、転売防止と少量生産による予約販売を基本とすることで、“いま最も手に入りづらい偏光サングラス”のひとつとして注目されています。

「年間大賞」×「5時間完売」で“現象化”した偏光サングラス

釣りにおいて、水面反射は視界の情報を奪い、魚影・地形・流れの変化を見えにくくします。特に春先の斜光や風波、河口・港湾部の反射は「魚がいるのに見えない」というストレスを生み、釣果だけでなく集中力や快適性にも影響します。

Gillseeはこの課題を解決するため、“暗くする”のではなく、邪魔な反射だけを抑え、必要な視界情報を残すことを思想として設計されています。

「魚が見える」では足りない。“水面のギラつきが消える”

偏光サングラスの価値は、眩しさ対策ではありません。釣りにおいては、水面反射が“情報”を奪い、魚影・地形・流れの変化を見えにくくします。

Gillseeは、“暗くする”のではなく、不要な反射（雑光）だけを制御して、必要な視界情報を残すという思想で設計されています。結果として、ユーザーからは次のような反応が広がっています。

「半信半疑で購入しましたが、本当に魚が見やすくなって驚いてます！TALEXじゃなくてもうGillseeさんに乗り換えします！」

「今使っている偏光サングラスは長時間付けるのが辛かったのですが、Gillseeは凄く軽量なので全然疲れず最高です！ドライブでも活用してます！」

「TALEXから乗り換えました。この値段でこのクオリティには驚かされました。」

こうした声がSNSやレビューを通じて広がり、購入前に「評判」「口コミ」「比較」といった観点で情報収集する人が増えています。

「TALEX」一択だった層が、なぜ動くのか。“1万円台で試せる”という現実

釣り界隈では長年、偏光サングラス＝“TALEX”が王道とされてきました。一方で価格帯は3～5万円台に届くこともあり、「間違いないが高い」「予備まで揃えるのは難しい」という声もあります。

Gillseeはここに対し、1万円台で“体験”を入り口にできる価格帯を提示。さらに、普段・遠征・車置き・予備といった“運用”の現実にフィットするため、乗り換え・併用が広がっています。

▪️まず試せる（1万円台）

▪️予備や遠征で“気兼ねなく使える”

▪️それでも体験価値が弱くない（ギラつき抑制・視界情報量）

結果として「TALEX一択だったがGillseeに乗り換えた／併用するようになった」という投稿が増え、“乗り換え現象”として可視化され始めています。

入手困難の背景：月1回の予約販売、転売防止、少量生産

2026年2月現在、Gillseeは常時在庫を積む方式ではなく、月1回の予約受付 → 生産 → 発送を基本とする運用です。その理由は以下の通りです。

・転売防止（購入数制限等の運用）

・レンズ品質と検品精度の維持（見え方のブレを抑える）

・丁寧な少量生産（量産より品質優先）

この形式により「欲しいときに買えない」状態が起きやすく、受付のたびにアクセスが集中。結果として、“いま最も手に入りづらい偏光サングラス”として話題化しています。

釣り場で“釣れる情報”を残すための設計

Gillseeは、釣り場での視界課題（反射・斜光・風）を前提に、以下の要素を備えています。

・偏光率96%以上／UVカット99.9%

・独自レンズ構造（SPECTREVISION(TM)）

・裏面ARマルチコート（レンズ裏反射の抑制）

・着脱式サイドシールド（アングラーズバリア）

・約28gの軽量設計／TR90フレーム

・日本人骨格に合わせたフィット設計

・首からぶら下げられるネックストラップ

■今後の展開・販売予定

Gillseeでは、クラウドファンディングで生まれた多くの声をもとに、一般販売の運用とラインナップ拡充を進めています。あわせて、より多くの釣り人の皆さまへお届けできるよう、流通面での展開も強化してまいります。

1）クラウドファンディング支援者への配送は完了

クラウドファンディングでご支援いただいた皆さまへの配送は、すでに完了しております。

改めて、多くのご支援・ご声援に御礼申し上げます。

2）一般販売は現在実施中／購入時期により配送予定が異なります

現在、Gillseeは公式サイトにて一般販売を実施しております。

なお、ご購入時期によりお届け予定が異なります。

2026年2月14日にご購入のお客様：3月中旬～下旬ごろお届け予定

2026年2月21日～2月28日にご購入のお客様：4月下旬お届け予定

※生産・検品状況により前後する可能性がございます。最新情報は公式LINEにてご案内いたします。

公式LINE： https://lin.ee/dXRhBR2

公式サイト： https://gillsee.com/

3）新レンズモデルの開発・発売予定（2026年4～5月頃）

ユーザーからのご要望を受け、より多様な環境に対応する新モデルとして、

グリーンレンズ／イエローレンズ の発売を 2026年4月または5月ごろ に予定しております。

4）釣具店・問屋・販売パートナーの拡大（卸先の募集）

現在Gillseeでは、一般販売の反響を受け、より多くの釣り人の皆さまに実際に手に取っていただける機会を増やすため、釣具店様／釣り用品の卸問屋様／販売パートナー様 とのお取り組みを順次拡大していく方針です。

店頭展開（サンプル展示・POP展開）や、地域特性に合わせた販売方法なども含め、柔軟にご相談可能です。お取り扱いをご検討いただける事業者様は、下記窓口までご連絡ください。

（※メディア・事業者共通窓口）

お問い合わせ：support@monogi.tokyo

■製品情報

・製品名

Gillsee | Fishing Glass

14,400円（税込）

【公式サイト】https://gillsee.com/

※数量限定・先着順

セット内容

・偏光サングラス ×1

・専用ハードケース ×1

・メガネ拭き ×1

・布メガネケース ×1

・カラビナ（ケース付属） ×1

・専用ストラップ ×1

商品詳細

・フレーム全幅：145mm

・レンズ幅：57mm

・ブリッジ幅：18.9mm

・レンズ高さ：49mm

・テンプル長さ：131.2mm

・重量：28g

・レンズカラー：ブラウン／グレー

・透過率：ブラウン30%／グレー20%

・紫外線カット率：UV400対応／99.9%カット

・偏光度：96%以上

・レンズカーブ：400カーブ

・フレーム素材：TR90（フロント500カーブ）

■各SNS情報

Instagram：https://www.instagram.com/gillsee.fish/

公式LINE：https://lin.ee/dXRhBR2

WEBサイト：https://gillsee.com

■会社情報

会社名：MONOGI株式会社

所在地：東京都江戸川区上篠崎4丁目24-9

設立：2024年12月

代表者：阿久津 和希

事業内容：D2Cモデルによる商品の企画・開発・販売

会社HP：https://monogi.tokyo

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

MONOGI株式会社（代表:阿久津）

メールアドレス：support@monogi.tokyo

Gillsee（ギルシー）は、「釣りの最高の瞬間」を、もっと確かなものにするために生まれた偏光サングラスブランドです。

水面のギラつきに埋もれていた魚影や地形の変化をクリアにし、釣り人が“判断できる視界”を取り戻すことを目指しています。

日本では高性能な偏光サングラスほど高価格帯になりやすく、初心者やライトアングラーにとっては手を伸ばしづらい領域でした。

Gillseeはそこに向き合い、プロユースにも耐える性能と、手に取りやすい価格・購入体験の両立を追求しています。

釣り場での集中から、移動の運転、日常の外出まで。

機能だけでなく佇まいにもこだわり、一本で自然に使える“新しい定番”として、釣りのある生活をアップデートします。

より多くの方にこの取り組みを知っていただきたく、ぜひ取材・ご紹介をいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。