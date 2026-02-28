【店頭＆オンラインで同時販売】描き下ろしイラストグッズが当たる！「らんま1/2WEBくじ第2弾～はなごろもすたいる～」
【店頭＆オンラインで同時販売】限定グッズが当たる！
「らんま1/2WEBくじ第2弾～はなごろもすたいる～」
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原高明）は
2026年2月28日より、「らんま1/2WEBくじ第2弾～はなごろもすたいる～」の販売を開始いたしました。
TVアニメ『らんま1/2』よりシリーズ第2弾となる、「らんま1/2WEBくじ第2弾～はなごろもすたいる～」が登場です！
描き下ろしイラストを使用したグッズが「WEBくじ出張所」として全国の販売店舗と、オンラインくじサイト「WEBくじ」にて販売されます。
今回は桜をテーマにピンクベースの衣装をまとった乱馬をはじめ、TVアニメ2期から登場のムースと右京を加えた全7体を描き下ろし。
また、葉っぱにまかれ桜もちになっちゃった姿が可愛らしいPちゃん、玄馬(パンダ)、シャンプー(猫)、ムース(アヒル)の描き起こしイラストも♪
上位賞には描き起こしイラストをそのままふかふかの抱き心地でとっても可愛く立体化したぬいぐるみを始め、美麗なイラストを大きく飾れるA3クリアポスターやキャラ単体を手ごろなサイズで飾れるクリアポスターコレクション、劇中の玄馬(パンダ)の立て札やオノマトペ(擬音)がデザインされた実用的なタンブラー、定番のアクリルスタンドや缶バッジなどの豪華グッズラインナップとなっております。
また、店頭限定ラストWIN賞はA賞とカラー違いのウィンクしているPちゃんのぬいぐるみ！
どのグッズもどうぞお見逃しなく。
■賞品ラインナップ
［A賞］ぬいぐるみ Pちゃん(桜カラー)(全1種)
［B賞］A3クリアポスター(全1種)
［C賞］タンブラー(全2種)
［D賞］アクリルスタンド(全7種)
［E賞］クリアポスターコレクション(全7種)
［F賞］アクリルキーホルダー(全11種)
［G賞］大缶バッジ(全11種)
[オンライン限定購入特典]コースター(全11種)
一度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント
［オンライン限定ラストWIN賞］特大アクリルスタンド(全7種)
BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典！
［店頭限定ラストWIN賞］ぬいぐるみ Pちゃん(ウィンク)(全１種)
店頭でBOXの最後のくじを引くと必ずもらえる豪華特典♪
［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。
くじを購入されたお客様の中から抽選で10名様に「ぬいぐるみ Pちゃん(ウィンク)」をプレゼント。
店頭で購入された方はくじ半券のシリアルコードを使って応募いただけます。(全1種)
※店頭ラストWIN賞と同じ賞品です。
<全賞品画像>
※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。
■サービス詳細
・サービス名
「らんま1/2WEBくじ第2弾～はなごろもすたいる～」
・サービスサイトURL
https://web-kuji.jp/lotteries/ranma_2nd
・『WEBくじ出張所』販売店舗リスト
https://web-kuji.jp/lotteries/ranma_2nd/sale_stores
・WEBくじ公式Twitter
https://twitter.com/web_kuji
・販売価格
くじ１枚：810円（税込） ※1注文につき最大80枚まで
送料：初回のみ 770円（税込）
※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。
・販売期間
2026/2/28(土) 12:00 ～ 2026/4/06(月) 17:59
※販売期間は変更となる場合があります。
・支払い方法
クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ
・発送時期
2026年6月中旬～下旬頃
＜著作権表記＞
(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会