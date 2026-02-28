登録者300万人超のYouTuber・たっくー総監修！ 投稿された怪談を漫画化！『深夜の放送部 ある投稿者が体験した戦慄の怪異集』2026年4月9日（木）発売決定！

株式会社双葉社通常版Amazon限定版

登録者数300万超のラジオ系YouTuber・たっくーのチャンネル『たっくーTVれいでぃお』発の怪談本の第３弾。これまで書籍として２冊刊行されているが、今回は生放送でリスナーから募集した珠玉の怪談・ヒトコワ・心霊実体験を実力派ホラー作家・一宮幽により漫画化！

リスナーが実際に体験したゾクッとする話を、たっくーが語り部となって紹介していき、それぞれの話に対する深掘り考察もしていく。全12話に加え、たっくーが過去に体験した不思議な話も特別編として収録。

封入特典としてオリジナル怪談トレーディングカードが１枚付いてくる（全４種）。

また、【Amazon限定版】も同時発売。こちらはカバーをたっくー本人による実写バージョンにしつつ、封入特典としてオリジナル怪談トレーディングカード「特別バージョン」が１枚付いてくる（本文の内容は通常版と同じ）。

≪Amazon限定版URL≫https://www.amazon.co.jp/dp/4575441163

〈たっくーコメント〉（コミックス「はじめに」より）

怪談というものは、語り手と聞き手の想像力で完成するものだと、これまで私は思ってきました。しかし一方で、映像や絵が持つ“逃げ場のなさ”もまた、強烈な恐怖を生み出します。頭の中でぼんやりしていた影が線を持ち、表情を持ち、そこに存在してしまう。その瞬間、物語はただのお話ではなくなります。

文字で追う怖さと、目で直視する怖さ。どちらが上かではありません。ただ、今回は新しい扉を開いてみたかったのです。

ここに収録されている物語は、決して大げさな作り話だけではありません。誰かの体験、誰かの記憶、そしてどこかで今も起きているかもしれない出来事です。

ページをめくるたび、あなたは傍観者ではいられなくなるでしょう。

〈発売記念サイン会を東京にて開催決定！〉

【開催概要】

2026年４月19日（日）

都内某所

イベント特設サイトよりコミックスを購入いただいた方（複数購入可）の中から抽選で招待。１冊につき１枚、特製ブロマイドが特典として付いてくる。

≪イベント特設サイト≫https://store.kinokuniya.co.jp/event/1771233582/

書誌情報

『深夜の放送部 ある投稿者が体験した戦慄の怪異集』（コミックス）

総監修：たっくー 漫画：一宮 幽

定価：880円（税込）

発売日：2026年4月9日

ネット書店、全国書店にて予約受付中

発行元：双葉社

プロフィール

たっくー

ラジオ系YouTuber。自身のチャンネル『たっくーTVれいでぃお』にて心霊、都市伝説をはじめ、ニュースやネットの話題までさまざまなテーマの動画をほぼ毎日配信中。わかりやすく飽きさせない番組構成、テンポのよいトークがリスナーに好評を博し、チャンネル登録者数は300万人を超える（2026年２月現在）。メディア出演やイベント開催など、日々精力的に活動中。

一宮 幽（いちみや ゆう）

漫画家。ホラーやオカルト、怪談といったジャンルを得意とする。代表作に『DOOOM-ドゥーム―』（原作：あかほりさとる／集英社刊）など。