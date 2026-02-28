京都の老舗・金平糖専門店「緑寿庵清水」と「鶴屋吉信」桜の季節の新作コラボレーションを、2026年2月28日(土)より限定発売いたします。

株式会社 鶴屋吉信『【緑寿庵清水×鶴屋吉信】金平糖・琥珀糖 桜の詰合せ』

和菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）は、京都の金平糖専門店「緑寿庵清水（りょくじゅあんしみず）」の手づくり金平糖と鶴屋吉信 IRODORIブランド限定品「桜 琥珀糖（さくら こはくとう）」を特製意匠箱にお詰合せした限定セットを、2026年2月28日（土）より鶴屋吉信公式オンラインショップにて販売を開始いたします。さらに翌日３月1日（日）から鶴屋吉信本店（京都市上京区）、3月中旬より銀座 緑寿庵清水（東京都中央区）それぞれの店舗でも店頭販売を開始いたします。

創業以来、京都で菓子づくりを続ける2つの老舗がおくる、桜の情緒あふれる特別なお詰合せ。過去のコラボレーションでは2024年・2025年とオンラインで１日経たずに完売するほどのご好評をいただきました。

■公式オンラインショップはこちら

【緑寿庵清水×鶴屋吉信】金平糖・琥珀糖 桜の詰合せ

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/products/90110577(https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/products/90110577)

※2026年2月28日（土）12:00よりご注文受付を開始いたします。

■1800年代創業の老舗がコラボレーション

1847年創業の「緑寿庵清水」は伝統と一子相伝の製法を守り続け、京都でただ一軒、手づくりの金平糖を製造販売する金平糖専門店です。その伝統の技法を体得するには「蜜掛け10年・コテ入れ10年」と20年以上もの年月を要するともいわれるほど。1種類に約2週間もの時間をかけ、丹精込めて手づくりされています。

1803年創業の「鶴屋吉信」は、京都・西陣の地で創業以来220余年、京菓子づくりを続ける和菓子店。「ヨキモノを創る」信念のもと四季折々の多彩な和菓子を製造・販売するほか、近年では新感覚の和菓子ブランド「IRODORI」や「tubara cafe」の運営も手がけるなど、和菓子の魅力を新たな世代に広める活動にも取り組んでおります。

「伝統と革新」を掲げ、永く広く愛される菓子づくりを信念とする両老舗が、心をこめておくるひと箱をぜひお召し上がりくださいませ。ホワイトデーのギフトや、春のお祝い・ご贈答にもおすすめでございます。

■ふたつの和菓子がつむぐ、桜咲く春の京都

右から「手づくり京金平糖「桜」」「緑衣黄桜」と「桜 琥珀糖」

「緑寿庵清水」からは、一子相伝の伝統製法と培った技術を活かし、素材そのものを加えた「手づくり京金平糖」純粋でありながら素材本来の豊かな味わい、華やかな香りと美しい色合いを実現した春だけの限定味「桜の金平糖」「緑衣黄桜の金平糖」2種類を。

「鶴屋吉信」からは、「IRODORI」ブランド限定の人気商品、桜のかたちに３種のフレーバーをこめた「桜琥珀糖」を。可愛い桜の小花柄をあしらった、特製の意匠箱にお詰合せいたしました。

桜の小花をちらした、ほのかなパール調の専用箱です金平糖・琥珀糖をていねいにパッケージいたしました

※掲載の商品写真はイメージです※

■商品詳細

●「手づくり 京金平糖」春だけの特別な桜の風味左から「手づくり京金平糖 緑衣黄桜」「手づくり京金平糖 桜」

塩漬け桜の花びらを繊細な手作業で細かくして蜜がけし、軸を煮出して香りを移す製法により、一粒ごとに桜本来の味わいを閉じこめました。ほのかな塩気が砂糖の上品な甘みと調和した春薫る金平糖です。麗らかな桜色、希少な「御衣黄桜（ぎょいこうざくら）」を思わせる萌黄色。華やかな味わいと色合いをお楽しみくださいませ。

「御衣黄桜」とは？

黄緑色に見える花びらが咲く、希少な種類の桜です。江戸時代に京都の仁和寺で栽培されたのがはじまりで、花びらの色が貴族の衣服の萌黄色に近いため、このように呼ばれるようになったといわれております。

●「IRODORI 桜 琥珀糖」かわいい桜型に甘い香りをこめて「IRODORI 桜 琥珀糖」

「琥珀糖」は、寒天に砂糖を煮溶かし、固めたもの。古くから茶道の席で提供されてきた伝統の和菓子「お干菓子」の一種です。

中はつるりとやわらかく、表面は糖化してしゃりっとした薄い層ができるのが特徴です。純国産寒天を使用し、伝統の製法で桜の花々をあらわした琥珀糖に、ピーチ・チェリー・さくらの３種の風味をこめました。

■商品情報

●商品名

【緑寿庵清水×鶴屋吉信】金平糖・琥珀糖 桜の詰合せ

●発売日

・公式オンラインショップ

2026年2月28日（土）12:00～

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/products/90110577

・鶴屋吉信 本店

2026年3月1日（日）9:00～

・「銀座 緑寿庵清水」店頭

2026年3月中旬～（詳細は店頭へおたずねください）

https://ryokujuan-ginza.shopinfo.jp/

※いずれも数量限定・商品完売しだい終了

●価格：1箱 税込4,190円（本体3,880円）

●取扱店舗：銀座 緑寿庵清水、鶴屋吉信本店、鶴屋吉信 公式オンラインショップ

※この他の本店・直営店・百貨店等では販売いたしません。

●お日保ち：25日（金平糖は1年・桜琥珀糖は25日）

●特定原材料28品目：もも（桜 琥珀糖）

●商品内容

・緑寿庵清水「手づくり京金平糖」2種各1袋入：「桜（さくら）」「緑衣黄桜（りょいこうざくら）」

・鶴屋吉信「IRODORI 桜 琥珀糖」1箱 3種各4個入（ピーチ・チェリー・さくら）

※掲載の商品写真はイメージです※

■ブランドのご紹介

●緑寿庵清水について

1847年の創業以来、伝統と一子相伝の製法を守り続け、京都でただ一軒、製造販売する金平糖専門店です。

熟練の職人が一種類に約二週間をかけ、丹精を込めて手づくりする金平糖にレシピは存在しません。 職人はその時々の気温や湿度によって変化する金平糖の状態を見極める必要があるため、五感を研ぎ澄まし、釜のなかを流れ落ちる金平糖の音を聞くことで蜜の濃度や釜の傾斜、温度や速度などを調節し、培われた技術を駆使しながら金平糖を美しい星型へと仕上げていきますが、 その技の体得には「蜜掛け10年・コテ入れ10年」と20年以上もの年月を要するとも云われます。

現在ではその技術を活かすことで 「伝統と革新の金平糖づくり」 を理念とし、旧くからの砂糖の金平糖に果物などの素材を加えることにより、豊かな味わいの金平糖を数多く生みだし、 皆様に永く・広く愛される金平糖をお届けするという創業以来の信念で職人は日々、金平糖づくりに励んでいます。

公式サイト：http://www.konpeito.co.jp/

●京菓匠 鶴屋吉信について株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



Google Maps https://maps.app.goo.gl/4ynrW8MZYirtkoCp9

公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

公式Xアカウント：https://twitter.com/tsuruya1803

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/tsuruya.yoshinobu_wagashi/