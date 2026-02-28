TikTokで話題沸騰！「肉ときどきレモンサワー。」がメキシカンに染まる！タコスもステーキも”ぜ～んぶ食べ放題”の『メキシカン食べ放題フェア』3/1(日)より開催

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：藤田建）が運営する「肉ときどきレモンサワー。」にて、2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)の期間限定で、スパイス＆ハーブの刺激がたまらない、エキゾチックな美味しさを食べ放題で楽しむ『メキシカン食べ放題フェア』を開催いたします。

TikTokで話題沸騰の「肉ときどきレモンサワー。」が、今度はメキシカンに染まる！

下記の対象プランのご注文で、スパイス＆ハーブが弾ける本格メキシコ料理がすべて食べ放題になる『メキシカン食べ放題フェア』を開催いたします！

刺激的な香りが広がる「ビーフ」、旨みあふれる「ポーク」、香ばしい「チキン」。お好みの肉をトルティーヤで包んで楽しむ“セルフスタイル・タコス”で、陽気なメキシカンパーティーのはじまりです！

「ナチョス～サルサソース～」や「チリコンカンチーズポテト」など、手が止まらなくなる大人気メニューはもちろん、豪快に焼き上げた「メキシカンビーフステーキ」、ピリッとスパイスが効いた「メキシカンチキンウィング」など、主役級の肉料理もぜ～んぶ食べ放題。

旨みを引き立てる爽快な「コロナビール」に、パーティーの定番「テキーラ」。そしてフロアの視線を釘付けにする「光るテキーラ観覧車」が、メキシカンな夜を最高潮に盛り上げます！



※「テキーラ」「光るテキーラ観覧車」は単品でのご注文となります。

【対象プラン】

上野店・町田店・栄住吉店・名駅店

・「2時間190品食べ放題＆飲み放題プラン」

・「時間無制限200品食べ放題＆飲み放題プラン」

梅田店

・「3時間190品食べ放題＆飲み放題プラン」

・「時間無制限200品食べ放題＆飲み放題プラン」

※コース内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【対象期間】

2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)予定

▼店舗ページはコチラ

https://x.gd/G2ojO

＼*メキシカン食べ放題メニュー*／

■タコスセット【ビーフ】 単品/1,628円(税込)

スパイシーに味付けしたジューシービーフをたっぷりサンド！

ガツンと旨辛、王道タコス。

■タコスセット【ポーク】 単品/1,518円(税込)

じっくり火入れした旨み濃厚ポークを使用！

甘辛×スパイスのバランスがクセになる、満足度No.1タコス。

■タコスセット【チキン】 単品/1,408円(税込)

ヘルシーなのにしっかり旨い！

香ばしく焼き上げたチキンに爽やかサルサが相性抜群◎無限にいける優勝タコス。

■ナチョス～サルサソース 単品/528円(税込)

パリパリ食感が止まらない！

ディップして、しゃべって、またディップ。乾杯のお供に間違いなし。

■チリコンカンチーズポテト 単品/748円(税込)

ホクホクポテトにスパイシーチリコンカン＆とろ～りチーズ。

みんなでシェアして盛り上がる鉄板メニュー。

■メキシカンチキンウィング 単品/858円(税込)

ピリッとスパイスが効いたやみつきウィング。

外はカリッと中はジューシー！

■メキシカンビーフステーキ 単品/1,078円(税込)

豪快に焼き上げたビーフに特製メキシカンスパイスをON！

肉好き必食、テンション爆上がりの主役級メニュー。

■コロナビール 単品/1,078円(税込)

メキシコ気分を味わうならこれ！

爽快な飲み口でスパイシーフードとベストマッチ。

■テキーラ 単品/330円(税込)※単品のみのご注文となります。

キュッと一杯、気分はフェスモード！

盛り上がりたい夜の定番ショット。

■テキーラ 観覧車(12個) 単品/5,500円(税込)※単品のみのご注文となります。

合図は「せーの！」。光る観覧車でテキーラ12ショット！

写真もテンションも一気に最高潮♪みんなで回して楽しむ、盛り上がり確実のパーティーアイテム。



※料理内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

＼待望のリニューアル。／

食べ放題コースプランが、このたび待望のリニューアル。

これまでご好評いただいていた人気メニューはそのままに、グレードアップした新メニューを追加いたしました！

※店舗によってコース内容が異なります。詳しくは店舗ページをご確認ください。

『肉ときどきレモンサワー。』とは？

TikTokで大バズリ中の食べ放題＆飲み放題専門店！

お席で楽しめる卓上鉄板メニュー・韓国グルメ・ステーキ・ピッツァ・パスタ・デザートなど、バラエティに富んだ豪華ラインナップ！さらに全卓に卓上サワータワー完備なので待ち時間＆ストレスゼロで飲み放題が楽しめます！

【提供店舗】

2000円 食べ放題 飲み放題 肉ときどきレモンサワー。上野駅前店

https://www.hotpepper.jp/strJ003451132/(https://www.hotpepper.jp/strJ003451132/)

2000円 食べ放題 飲み放題 肉ときどきレモンサワー。梅田駅前店

https://www.hotpepper.jp/strJ001275383/(https://www.hotpepper.jp/strJ001275383/)

2000円 食べ放題 飲み放題 肉ときどきレモンサワー。町田駅前店

https://www.hotpepper.jp/strJ001027771/(https://www.hotpepper.jp/strJ001027771/)

2000円 食べ放題 肉ときどきレモンサワー。栄住吉店

https://www.hotpepper.jp/strJ003737366/(https://www.hotpepper.jp/strJ003737366/)

全200品 食べ放題 肉ときどきレモンサワー。 名駅店

https://www.hotpepper.jp/strJ001218309/(https://www.hotpepper.jp/strJ001218309/)

【会社概要】

■会社名：GOSSO株式会社

■本社：〒150-0024 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6F

■代表者：代表取締役 藤田 建

■設立：2005年12月

■電話番号：03-6316-8191（代表）

■URL：http://www.gosso.co.jp/

■事業内容：飲食店(居酒屋/焼肉/麺/スイーツ)の経営/企画/運営、プロデュースおよびFC展開