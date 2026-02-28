夢を巡るアドベンチャー『Green Light』リリース。やなぎなぎの世界を体験する不思議な夜の物語

株式会社room6

シンガーソングライター やなぎなぎ、および株式会社room6（本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下、room6）は、アドベンチャーゲーム『Green Light』を本日2月28日にリリースしました。

『Green Light』は、シンガーソングライターやなぎなぎのNewアルバム『Green Light』の世界を体験できるアドベンチャーゲームです。原案をやなぎなぎ、開発をroom6が担当。アドベンチャーゲーム『アンリアルライフ』の開発者・hako 生活が作品のディレクションとして参加し、インディーゲームレーベル「ヨカゼ」参加タイトルとして制作されました。つながる夢を巡りながら、昼と夜の世界で物語の謎に迫りましょう。



『Green Light』好評配信中！

iOS版アプリページ

https://apps.apple.com/jp/app/green-light-by-yanaginagi/id6759075875

Android版アプリページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.room6.greenlight

Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/4081050/

ものがたり

ここはどこにでもある田舎町「ヴィリジアンド」。鉱業で栄えたのも今は昔、石の採りつくされた街では平凡な人々が静かに暮らしを紡いでいます。ところが最近出てきた不思議な噂。この街で眠った人は、みんな同じ夢を見るらしい……それも、とびきり奇妙で、楽しい、不思議な夢を！ そんな体験を求めるお客で、ホテルは珍しく大わらわ。アルバイトのミドリは外からやってきた人々の話に興味津々です。

ミドリの好奇心は、やがてこの街の秘密へと向かいます。みんなが夜見たつながる夢には、きっと理由があるはず！ さあ、夢をめぐる冒険の始まりです。

あそびかた

ミドリが夜に見る夢にはところどころ欠けた部分があり、最後まで見ることができません。そこで昼間の街を探索して、さまざまな人々の話を聞いてみましょう。住民や観光客の話から「言葉」を覚えることで、夢の中のパズルを解いて続きを見届けることができます。ほかにも困っている人を助けたり、街の人の会話を覚えたりすることで、思わぬヒントが得られることも。すべての夢を巡ったとき明らかになる、この街の不思議な秘密を見届けてください。

アルバム『Green Light』について

アルバムはやなぎなぎが14周年を迎える2026年2月28日に発売。ゲームのストーリーとリンクした楽曲を収録し、音楽と物語が交錯する新しい体験を楽しむことができます。やなぎなぎ自身が制作するゲームBGMを収めたサウンドトラックとの2枚組も発売されています。

やなぎなぎプロフィール

2006年から音楽活動をするシンガーソングライター。

2009年supercellからオファーを受け、「nagi」名義でゲストボーカルを担当。

2012年2月にはTVアニメ『あの夏で待ってる』EDテーマ「ビードロ模様」でソロメジャーデビュー。

アニメに限らずドラマの挿入歌やゲームの楽曲も手掛けており、TVアニメ『Just Because!』では音楽プロデュースも担当。オープニング、エンディングテーマに加え、劇伴も担当している。

一度聴いたら忘れられない繊細な声質と、印象的な楽曲の世界観が支持され、活躍の場を広げている。



公式サイト：https://yanaginagi.net/

公式X：https://x.com/yanaginagi / https://x.com/yanaginagi_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@yanaginagiofficial6081

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45335/table/138_1_5154727f2ac940930a26baf3cbff525e.jpg?v=202602280451 ]

room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営も行っています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式サイト：https://www.room6.net/

公式X：https://x.com/room6_pr

ヨカゼについて

「ヨカゼ」は、情緒のある体験を持つゲームをリリースするために立ち上げられました。グラフィック、音楽、テキストの端々やゲーム性という様々な要素が折り合わさり、思わず世界に浸ってしまうような作品をラインナップしています。

「ヨカゼ」はパブリッシャーの枠を超えた新しいインディーゲーム共同体として活動をしています。インディーゲームパブリッシャーroom6を運営母体としていますが、個人開発者や他社のパブリッシングのゲームであっても参画出来るレーベルとして運営しています。

『アンリアルライフ』作者であるhako 生活が「ヨカゼ」のブランドマネージャーとして、レーベルのブランディングやマネジメントを行っています。

公式サイト：https://www.yokazegames.com/

公式X：https://x.com/yo_ka_ze