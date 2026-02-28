『ウララ//プロトコル』がエンタメ情報の多言語化を実現！海外展開の推進を加速
株式会社モデトイ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：佐藤 幸久）は、
エンタメIPとファンの関係性を「対話データ」として捉え、
企画・展開・投資判断に活用する新構想「ウララ//プロトコル」を開発中です。
本サービスは2026年6月中に提供開始を予定しており、
WEBメディアに加え、App StoreおよびGoogle Play向けのネイティブアプリとして展開されます。
国内外のユーザーに向けて、エンタメIP情報を効果的に発信することにより、新たなファン獲得が可能となります。
日本のエンタメ市場は15兆2600億円を超え、前年比+3.9％の成長を記録しており、映像、音楽配信、スマホゲームなど、日本が発信する知的財産（IP）は政府における重要な経済成長産業として位置付けられています。国内のマーケットはエンタメの多様化によって分散傾向にあり、海外展開を含むファン層の拡大が急務です。
このサービスでは、ユーザーエージェントを基に自動多言語化を実現し、海外ユーザーへの情報発信および拡散を強化します。さらに、中長期的なIP戦略の中核となることを目指します。
また、コミュニケーション可能なキャラクターは初期段階では『ウララ・ルカ』のみとなりますが、今後、男性キャラクターやマスコットキャラクターの追加も計画しています。これにより、さまざまなユーザー層へのアプローチを広げ、新規ユーザーの獲得を図ります。
キャラクターデザイナーおよびイラストレーターを募集
上記のコンテンツ強化策に伴い、新たな追加キャラクターのデザインを行っていただけるクリエイターを募集致します。
キャラクターのデザインをベースとして、キービジュアルやポスター、チラシ等販促物、グッズ展開など、本サービスの中核となる制作物のクリエイション全般をお任せ致します。
新たな才能の発掘、既存クリエイター様への提案など、本サービスにおける重要なポジションとして幅広い活躍を期待させていただきます。
ご興味のあるクリエイター様、事業者の方は下記公式サイトよりお問い合わせください。
※ エントリーの際にはポートフォリオ（カラーイラスト含む）、これまでの経歴や実績など、ご経験を確認できる資料をご提出いただきます。
ウララプロトコル公式サイト :
https://modetoy.co.jp/
キャラクターボイスを務めるのは新人声優『咲月ゆな』
画像提供：株式会社スタイルキューブ
咲月ゆな プロフィール
スタイルキューブ所属。
2023年10月に 秋元康プロデュースアイドル『フジコーズ』2期生としてデビューし、数々のイベント、ライブ等に出演。機転が利くトークでMCやラジオ出演で実力を発揮する。
『LEAP! PROJECT 新メンバーオーディション2025』最終審査に合格。「Project LEAP!」のメンバーとしてデビュー予定。
【出演履歴】
■ TV番組
・「オールナイトフジコ」（フジテレビ）
・「2023 FNS歌謡祭 第2夜」（フジテレビ）
・「ONE SONG FES.」 （フジテレビ）
・「Tune」（フジテレビ）
・「火曜サバイバル」再現VTR女性乗客（テレビ朝日）
■ 主なラジオ出演
・「レコメン？」（文化放送）
・「イマドキッ キャンパスナイト」（MBSラジオ）
・「シン・ラジオ-ヒューマニスタは、かく語りき-」（BAY FM）
■イベント・ライブ出演
・TGC teen 2023 Winter
・オダイバ!!超次元音楽祭フユフェス2024
・マイナビTGC 2024 S/S
・S耐24時間レース 公式応援サポーター
・IDOL SQUARE
・TOKYO IDOL FESTIVAL2024
・お台場冒険王2024
・TGC teen 2024 Summer
・アイドル天下一大喜利武道会
・オダイバ!!超次元音楽祭フユフェス2025
咲月ゆな 公式プロフィール :
https://stylecube.jp/talents/yuna/index.html
■ 会社概要
会社名：株式会社モデトイ（modetoy, Inc.）
事業内容：エンタメ領域における企画・プラットフォーム開発
プロジェクト名：ウララ//プロトコル
提供形態：WEBメディア／iOS・Androidアプリ
サービス開始予定：2026年6月中
問い合わせ先はこちら :
https://modetoy.co.jp/contact/