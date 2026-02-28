新春SPを経て「城島健司のＪ的な釣りテレビ」が次なる舞台へ！

ＲＫＢ毎日放送株式会社

城島健司の福岡ソフトバンクホークスCBO就任に伴い、2025年3月に12年の歴史に幕を下ろした『城島健司のＪ的な釣りテレビ（略称：JTV）』。今年1月に放送された「新春スペシャル」での鮮烈な復活が大きな反響を呼ぶなか、JTVがいよいよ次なる目的地へと向かいます。

今回の舞台は、ホークスキャンプの熱気に包まれる宮崎県です！

番組概要

2025年3月、RKBテレビの人気釣り番組『城島健司のJ的な釣りテレビ』通称“JTV”は12年の歴史に一度幕を下ろしました。しかし2026年1月、ファンの熱い声に突き動かされるように「新春スペシャル」として鮮烈にカムバック！さらに今回、福岡ソフトバンクホークスのキャンプ地・宮崎にも向かう「特別編」を放送します。

ホークス宮崎春季キャンプでは城島健司CBOにJTVが独占密着！釣りでは見せない真剣な表情に、番組アシスタントの矢野由希子と渡邊菜々も思わず息をのみます。若手に向ける鋭いまなざし。一球一球に込める思い。「勝てるチームをつくる」その言葉の裏にある覚悟とは。未来のホークスをどう描くのか。CBOの本気に迫ります。さらにホークス選手から豪華視聴者プレゼントもGET！？

JTVレギュラーシーズンではお馴染み、そして城島健司が愛してやまないフカセ釣りにも挑戦します。狙う魚種はクロ（メジナ・グレ）。舞台は釣り師たちが一度は挑戦してみたいと言う、釣りの聖地「五島列島」です。魚影の濃い磯で大物ヒットは果たして出るのでしょうか？

釣り好きもホークスファンも必見の番組です。

【番組概要】

番組名： 城島健司のＪ的な釣りテレビ 特別編

出演：

城島健司（福岡ソフトバンクホークス CBO）

小林一史（番組コーディネーター・プロ釣り師）

周東佑京（福岡ソフトバンクホークス）

栗原陵矢（福岡ソフトバンクホークス）

野村勇（福岡ソフトバンクホークス）

矢野由希子（番組アシスタント）

渡邊菜々（番組アシスタント）

放送局：ＲＫＢ毎日放送（テレビ）

放送日時： 3/29（日）06:00-06:45