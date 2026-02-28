【本日発売】『最強タンクの迷宮攻略　9』と『傭兵団の料理番　22』がヒーロー文庫より発売

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（東京都千代田区・代表取締役社長 前田起也）が発行するライトノベルレーベル「ヒーロー文庫」の最新刊は本日、2月28日の発売となります。

今月の新刊は、大人気シリーズ待望の続刊である『最強タンクの迷宮攻略 9』と『傭兵団の料理番 22』の2作品です。

笠間淳さんなど人気声優たちが出演する作品PVも公開中ですので、ぜひ併せてご覧ください。

アニメ化以降沼る人が続出の人気シリーズ最新刊。天使たちが人間界への侵略を始めた理由とは？ コミックスも大好評！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=y6ORdzswoiE ]

キャスト #笠間淳 #春芽花奈 #渡会樹咲

【『最強タンクの迷宮攻略 9』あらすじ】

アバンシアのクランハウスに、傷つき息も絶え絶えな様子のエルフの使者・リラが転がり込んできた。

彼女は、故郷シルヴァリアが「翼を持つ邪悪なる者たち」によって襲撃され、世界樹の若木が汚染されつつあると告げて、助けを求めた。

リラの言葉の端々から、天使の関与が強く疑われると感じたルードたちは、シルヴァリアの危機を救うことを決意し、シルヴァリアへと向かうのだった。

そして、リラの案内で「霧の森」へ向かった一同だが、森は濃霧に包まれていた。すると、通常の魔物とは異なる、天使の力によって歪められたかのような異形の魔物たちが次々に襲いかかってくる。

ルードたちは……。

超人気シリーズ最新刊。ついに戦が始まった。戦況を有利に進めつつも様々な問題に苦しめられていく…。コミック版も大好評！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8nuQORrvdZA ]

キャスト #藤大晴 #笠間淳 #春芽花奈 #渡会樹咲

【『傭兵団の料理番 22』あらすじ】

クウガの弟子を自称する神殿騎士の二人がスーニティに現れて数日後、ついに戦が始まった。いつも通りの朝を迎えたはずのシュリだったが、仲間と共に戦場へ赴くことに。

しかし今までとは違って傭兵団を雇う側での立ち回り方に困惑したり、久しぶりの戦で兵士たちが浮き足立ったり、さらにガングレイブの部下の傭兵団と元スーニティ軍との連携がうまくいかないなど、様々な問題が浮上する。

また、城の厨房の料理人を従軍させることになったが、まとめ役に任命されたアドラは食材を腐らせ、ガーンもまた料理人たちへのフォローができないなど、シュリの負担はますます重くなるばかりだったのだが--。

・書籍情報

『最強タンクの迷宮攻略 9』

（著：木嶋隆太／絵：さんど）

▼詳細ページURL

https://herobunko.com/book/18069

▼Amazon購入ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4074624338

『傭兵団の料理番 22』

（著：川井昂／絵：四季童子）

▼詳細ページURL

https://herobunko.com/book/18066/

▼Amazon購入ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4074628414

・そのほか最新情報などは随時ヒーロー文庫のHPや公式Twitterで随時発信！

■ヒーロー文庫公式HP

https://herobunko.com/

■ヒーロー文庫公式Twitter

https://twitter.com/herobunko

■ヒーロー文庫公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCqu82bCZGR2IUuqicxxOZcA