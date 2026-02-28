【デジタルギャラリー】「Japnanese sense of beauty - MOVE ON- Art Contest 」入選作品を展示します

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

パークホテル東京26階にある「soshare digital GALLERY」 にて、『Japnanese sense of beauty - MOVE ON -』をテーマに公募し、入選した12作品を配信展示します。入選作品はコリドーギャラリー26の回廊展示で原画展示も実施します。

１．soshare digital GALLERYについて

■設置場所：パークホテル東京26階（東京都港区東新橋1丁目7番1号 汐留メディアタワー）

■時間：11:00～21:00（宿泊にかかわらず、どなたでもご覧いただけます）

■展示方法：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した作品を配信展示

https://ideableworks.com/sosharedigitalgallery

２．デジタル展示について

■プレイリスト：https://hackktag.com/playlist/1771925095335x101435812398235650

■内容：「Japnanese sense of beauty - MOVE ON -」をテーマに公募し、入選した12作品を展示

■展示期間：2026年3月1日（日）～4月30日（月）

■参加アーティスト：TETSU / 楢崎恵美 EMMI NARASAKI / 絵師 白道 HAKUDOU / 田口綾子 /

水谷奈穂子 / SAORI TRIBE / カワゐマユラ / 渡邊直仁 / 金子慧 / 太田 琴乃 Kotono Ota /

sugisato / TAI

３．原画展示について

■設置場所：パークホテル東京26階 回廊展示

■展示期間：2026年5月3日（日）～6月30日（火）

■時間：11:00～21:00（宿泊にかかわらず、どなたでもご覧いただけます）



４．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

５．アートに関するご相談について

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約3,000名のアーティストアカウント、約12,000点の作品登録があります。また、全国14拠点あるデジタルギャラリーへの展示企画も随時実施しており、蓄積した作品データとデジタル額縁を活用したコンテンツ配信事業を進めています。ニーズに合わせてキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、取り替えが大変など）を解決することが可能です。

また登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

６．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag