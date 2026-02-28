『ニューモデル速報 インポートVol.95 ルノー・グランカングーのすべて』発売！
モーターファン別冊 ニューモデル速報 インポートVol.95 ルノー・グランカングーのすべて
発売日：2026年2月28日
定価：1,400円（本体価格：1,273円）
JANコード：9784779653285
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505328/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505328/)
株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年2月28日より『ニューモデル速報 インポートVol.95 ルノー・グランカングーのすべて』を発売いたします。
カングーの3列7人乗りモデル、グランカングーがついに日本で発売されました。すでに2023年の秋にはグランカングーの日本導入が発表されていましたが、そこから2年以上経過しています。それは、フランス本国にはないダブルバックドア、ブラックバンパー、スチールホイールという日本独自の仕様をつくってもらうための交渉期間でもありました。その甲斐あって、日本におけるグランカングーは、カングーファンが待ち望んだ形での発売となります。ただボディが伸びて座席数が増えただけではなく、2列目＆3列目がすべて取り外せるシートなど、5人乗りカングー以上の自由度を備えたグランカングー。あなたならどんな1台に仕立て上げますか？ 本国フランスでの現地ロケも盛り込んだこの本を通じて思い描いてください。
1.3Lガソリンターボ＋7速EDCを搭載するグランカングーの走りは？ 生まれ故郷のパリと東京、それぞれの地で走らせたレポートをお届けします。
カングーとグランカングー、それぞれの違いを徹底比較！ ボディサイズはもちろん、ラゲッジスペースの寸法や走りに至るまで、お互いの違いを掘り下げていきます。
グランカングーのライバルとして、同じ輸入3列MPVのシトロエン・ベルランゴロング、フィアット・ドブロマキシ。そして国産MPVからホンダ・オデッセイを駆りだしての比較試乗を行います。
パリからランスまで、日帰り400kmのロングドライブを実施。郊外のワインディングロードを楽しみつつ、長時間走らせての快適性など、ツアラーとしての実力に迫ります。
