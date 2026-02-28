ICExグループ最大規模の3周年記念コンサートをU-NEXTにて独占ライブ配信！SNSにてウォッチパーティの開催も決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、3月22日（日）に開催される「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 "ICEx School"」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)SDR

"全ての愛を愛す"をコンセプトに活動する、EBiDAN発、志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニットICEx（アイス）。3月に結成3周年を迎えるICExの、グループ最大規模の3周年記念コンサート「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 "ICEx School"」が3月22日（日）にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催されます。U-NEXTでは、この模様を独占ライブ配信することが決定いたしました。見切れ席も含め全席チケットソールドアウト済みとなった期待の公演を、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、ライブ配信当日には、X（旧Twitter）にてウォッチパーティの開催が決定。「#ICEx同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23ICEx%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」のハッシュタグをつけた投稿で、ぜひご参加ください。お気に入りの楽曲やライブのご感想など、たくさんのコメントをお待ちしています。

また、U-NEXTではICExの過去のライブ映像や出演バラエティ「DAN！DAN！EBiDAN！」も独占配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 "ICEx School"

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8Z_8iQJd4HI ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013449

ライブ配信：3月22日（日）17:30 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～4月5日（日）23:59まで

配信公演：3月22日 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【ICEx 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011673

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。