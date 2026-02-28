本日より一般発売開始！マシュー・モリソン×甲斐翔真の豪華インタビューの様子を先行公開！『マリー・アントワネット』日韓キャストによるデュエットほか、ミュージカルファン必見のセットリストが一部明らかに！

株式会社WOWOW

日本、NYブロードウェイ、韓国、ミュージカルの聖地として名高い各国を代表するスターたちと、『ウィキッド』『CHICAGO』『マリー・アントワネット』『デスノート』『エリザベート』『マリー・キュリー』ほか、各国のレパートリー作品の楽曲たちを一堂に楽しめるミュージカルコンサート「The World of Musical Stars」（通称：ワミュスタ）

この度、セットリストの一部とコンサート当日に会場限定で発売予定のパンフレットに収録されるマシュー・モリソン×甲斐翔真のスペシャルインタビューの様子も公開されました。来日前にブロードウェイで上演中の『ジャスト・イン・タイム』に出演することが発表されたマシュー・モリソンと現在開催中のソロコンサートが大盛況の甲斐翔真。育った国は違えど、ミュージカルへ注がれる情熱は変わりません。

２人の俳優の意外な繋がりを感じさせるそれぞれの返答は大変興味深い内容となっています。

インタビュー内では、 「人生で初めて見たミュージカルは？」という質問に対するマシューの『ミス・サイゴン』という返答に、今年日本版への出演が決まっている甲斐が驚きを隠せない様子や、「初めて直接２人で会った時の印象は？」「それぞれが楽しみにしている歌唱曲は？」の質問についてもやりとりが先行解禁されています。（全文は後ページをご覧ください。）

この豪華インタビュー内容の他、キム・ソヒャン×ルミーナのインタビュー、未公開の撮りおろしカット、セットリストの楽曲解説などが掲載予定。ミュージカルファン必見のパンフレットは、コンサート当日に会場限定で販売されます。

さらに 披露楽曲は以下の４曲が追加で発表となりました。

1曲目は、 『マリー・アントワネット』より「All I DO」（甲斐翔真、キム・ソヒャン）。韓国公演でマリー・アントワネット役を演じたキム・ソヒャンと、日本公演でフェルセン伯爵役を演じた甲斐翔真のデュエット（ともに韓国語）をお送りします。甲斐は、本ナンバーを韓国語で歌唱するのは、初となります。

2曲目は、 『ウィキッド』から、「As Long As You‘re Mine」（甲斐翔真、ルミーナ）。2026年３月に日本での映画続編公開が注目されている『ウィキッド』の楽曲を甲斐とルミーナのリクエストにより英語で歌い上げます。

3曲目は、 『ファインディング・ネバーランド』メドレー（マシュー・モリソン）。ブロードウェイオリジナルキャストであるマシューが、日本での再演を前に、鍛え抜かれた歌声で披露します。

4曲目に、 『マリー・キュリー』より「You Are My Star」（キム・ソヒャン、ルミーナ）。韓国ミュージカルのディーヴァ、キム・ソヒャンと韓国版『レ・ミゼラブル』エポニーヌ役でデビューを果たしたルミーナが韓国語でデュエットします。

そのほか、1950年～80年代のクラシックミュージカルナンバーを４人で歌い繋ぐ「クラシックミュージカルメドレー」など、ここ東京で日本・NYブロードウェイ・韓国のミュージカルシーンにたっぷり浸れるセットリストが目白押しです。

そのほかにも初披露となる曲を控えており、見逃せない２日間の公演となっています。

2日間限定、この春、会場にいらっしゃる皆さまだけが味わえる至極のコンサート体験をぜひお楽しみください！

日本に各国のスターが集うこの貴重な本コンサートチケットは本日2月28日（土）12:00より一般発売が開始！

マシュー・モリソン×甲斐翔真 スペシャルインタビュー※一部抜粋

２か月後にブロードウェイの期間限定公演を控えたマシュー・モリソンと甲斐翔真の貴重なインタビューが実現。

1997年にキャリアをスタートさせ、今なお精力的に全米ソロツアーを開催中のマシュー・モリソンと、2016年に俳優デビューし、ドラマから映画、ミュージカルまでジャンルを超えた活躍の幅を見せる甲斐翔真。

異なる環境・文化・フィールドでキャリアを築いてきた二人に、今回のコンサートへの想い、初共演への意気込み、そしてファンへのメッセージなど、さまざまな質問をぶつけてみた。世代もバックグラウンドも異なる二人が、本公演を通してどのように交わり、どんな化学反応を見せるのか──その魅力に迫る。

―初めて直接２人で会った時の印象を教えてください。

マシュー：とてもあたたかい印象を受けて、違う国に住んでいるけど、同じ感覚を感じるというか、自分との繋がりを感じました。そしてとてもハンサムだなと思って衝撃を受けました。

甲斐：『glee/グリー』のイメージが強く、やはりスターだ！と思いました。

共演したラジオ内の自分の長所を交えた自己紹介コーナーで、「俳優である前に父親だ」と仰っていたのがとても印象的です。その時初めて海外の方をゲストに招いたのですが、自分にとっては新しい視点で、仕事のことだけでなく、どういう人間であるかということをちゃんと紹介されていることにとても感動しました。

マシュー：そのことに気づくまでにはだいぶ時間がかかりましたが…（笑）

―人生で初めて見たミュージカルは何ですか？

マシュー：10歳の時に見た『ミス・サイゴン』です。劇場の椅子に座って見た時にストーリーが音楽と共に展開していく融合性、そして踊りもある。それがとても美しくて珍しいと思ってとても感銘を受けました。シアターの見方がそこから変わって素晴らしい世界だと思い、生涯やっていきたいと思いました。

インタビュアー：甲斐さんもルミーナさんも日本版『ミス・サイゴン』に今年の秋に出演するんですよね！

マシュー：そうなんですね！何の役をやるの？

甲斐：クリスです！

マシュー：クリスかぁ、大変だ！高音がある役だよね！

インタビュアー：甲斐さんはいかがでしょうか？

甲斐：多分8歳ぐらいの時に、『ライオンキング』を見ました。ただその時は内容はほとんど分からなくて、家に帰って物まねしたりしていたのは覚えています。

マシュー：8歳で全部ショーをちゃんと座って見られるのは凄いね！

自分の息子が8歳になった時に『ライオンキング』に連れて行ったけど、お父さんが亡くなったタイミングで彼は悲しくなってしまって、もう見られないというもんだから、泣く泣く1幕だけで帰ってしまったんだよ。

甲斐：シンバの心境だったんですね。

―それぞれが楽しみにしている歌唱曲は？

マシュー：どの曲というより、デュエットやグループで多言語で歌うのがとても楽しみです。

今回のコンサートの一番の魅力が、互いの文化や言語を共有しながら一つの音に思いを込めて歌うことだと思うので、どういった化学反応が起きて、新しい形を表現できるのかが楽しみですね。

甲斐：マシューさんは『glee/グリー』でもお馴染みの曲なので何度も歌っていると思いますが、「Don‘t Stop Believin’」はやはり日本のお客さんも生で歌ってくれるのが楽しみだと思います。皆さん期待されているのではないでしょうか？

僕自身、マシューさんを日本で見るのも貴重なのに、一緒に歌うなんて本当に貴重すぎるから、存分に楽しみたいと思っています。

マシュー：僕の隣で歌うから、一番近くで聞けて最高の席になるね！（笑）

＜予定楽曲＞

デュエット歌唱※NEW

甲斐翔真×キム・ソヒャン 『マリー・アントワネット』より「All I DO」（韓国語歌唱）

甲斐翔真×ルミーナ 『ウィキッド』より「As Long As You’re Mine」（英語歌唱）

キム・ソヒャン×ルミーナ 『マリー・キュリー』より「You Are My Star」（韓国語歌唱）

全員歌唱※NEW

『クラシックミュージカルメドレー』

『glee/グリー』より「Don‘t Stop Believin’」

ソロ歌唱

マシュー・モリソン 『CHICAGO』より「All I Care About」

『ファインディング・ネバーランド』メドレー ※NEW

甲斐翔真 『キンキー・ブーツ』より「Not My Father’s Son」

キム・ソヒャン 『天使にラブ・ソングを…（シスター・アクト）』より「The Life I Never Led」

『エリザベート』より「I Belong to Me（私だけに）」 ※NEW

ルミーナ 『ミス・サイゴン』より「I’d Give My Life For You」

〈キャストプロフィール〉

▼マシュー・モリソン

ブロードウェイ、テレビ、映画、そして世界各地のコンサートやステージで活躍する俳優、歌手、ダンサー。

トニー賞、エミー賞、ゴールデングローブ賞にノミネートされた経歴を持ち、ブロードウェイでは『ヘアスプレー』『ライト・イン・ザ・ピアッツァ』『南太平洋』『ファインディング・ネバーランド』などの作品で注目を集めた。

また、FOXの大ヒットテレビシリーズ『glee/グリー』でウィル・シュースター役を演じ、世界的な知名度を獲得している。

さらに、4月には期間限定でブロードウェイの話題作『ジャスト・イン・タイム』で主演ボビー・ダーリン役で出演予定。

このスターでなければできない役を、トニー賞にノミネートされたジョナサン・グロフとジェレミー・ジョーダンに並び、マシュー・モリソンが引き受ける。直後の来日となる本コンサートは、まさに必見だ。

▼甲斐翔真

東京都出身。2016年「仮面ライダーエグゼイド」でドラマデビュー。

20年には『デスノート THE MUSICAL』で初舞台初主演を務める。近年の出演作に、舞台：『マタ・ハリ』、『キンキーブーツ』、『next to normal』、『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』、『イザボー』、『RENT』、『エリザベート』、音楽劇『クラウディア』Produced by 地球ゴージャス、『October Sky -遠い空の向こうに-』、『ロミオ＆ジュリエット』、『マリー・アントワネット』、映画：「偶然と想像」（第71回ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞作品）、「君は月夜に光り輝く」など。

26年10月よりミュージカル『ミス・サイゴン』に出演予定。

▼キム・ソヒャン

演じる全てのキャラクターを自分のもので完璧に満たし、「オールタイムレジェンド」と呼ばれるキム・ソヒャンは、 『エビータ』、『マリー・キュリー』、『フリーダ』、『マリー・アントワネット』、『笑う男』、『モーツァルト！』、『シスター・アクト・インターナショナル・ツアー』など韓国内外の大劇場・小劇場を行き来しながら多数の作品の主役として出演した。

毎ステージ、熟練の技と確かな実力で、上演時間中ずっと完璧に劇を牽引する底力を見せ、多くの観客に愛されている韓国を代表するミュージカル役者である。

▼ルミーナ

東京都出身。幼い頃にミュージカルに出会い歌やダンスを始め、中学から本格的に声楽を学ぶ。同時期に韓国ミュージカルに魅了され、2019年にソウル大学校音楽大学声楽科に入学した。2023年、大学卒業と同時に韓国版ミュージカル『レ・ミゼラブル』のエポニーヌ役でデビュー。オーディション当時、海外および韓国国内のクリエイティブチームの全会一致で、800人の候補の中から選ばれた。公演中は卓越した声楽技術と幼少期から磨き上げた歌唱で観客を魅了した。2024-25 東宝ミュージカル『レ・ミゼラブル』でも同役を務めた。

2026-27年には東宝ミュージカル『ミス・サイゴン』キム役での出演が控えており、日韓の枠を超えた活躍が期待されている。

＜イベント概要＞

◆タイトル ：The World of Musical Stars

◆開催日時 ：4月25日（土）18:00開場、18:30開演

4月26日（日）11:30開場、12:00開演

◆会場 ：Bunkamuraオーチャードホール

◆キャスト ：マシュー・モリソン、甲斐翔真、キム・ソヒャン、ルミーナ

◆コーラス ：MARU、結城賢吾

◆演出 ：原田 薫

◆構成 ：藤倉 梓

◆音楽監督 ：杉田未央

◆美術 ：坂口加世子

◆照明 ：吉田一統

◆音響 ：佐藤日出夫

◆演出助手 ：藤倉 梓

◆舞台監督 ：和田健汰

◆音楽コーディネート：土岐和之

◆宣伝美術 ：樋口敬太（Gojyo graphics）

◆チケット ：

―価格 SS席20,000円（1階席前方5列以内）／S席15,000円／A席11,000円／B席9,000円 ※全席税込価格

※SS席はチケットぴあのみの取扱いとなります。

―スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1355/table/8668_1_391c9999f413671a26612d1f32e64f72.jpg?v=202602280451 ]

・主催者の同意のない有償譲渡を禁止します。この入場券は、購入者の氏名および連絡先を確認した上で販売されたものです。

・お一人様1公演につき4枚までご購入いただけます。

・未就学児入場不可

・車いすをご利用のお客様は、S席をご購入のうえ、事前にキョードー東京にご連絡ください。

スペースに限りがあるため、お連れ様と離れてのご鑑賞、または自席でのご鑑賞になる可能性もございます。予めご了承ください 。

・原則、公演延期・中止の場合を除いてチケット払い戻しはいたしません。

・出演者の変更に伴うチケットの払戻し等は一切致しません。何卒ご了承くださいませ。

◆主催 ： WOWOW／AMUSE CREATIVE STUDIO／キョードー東京

◆企画・制作 ： WOWOW／ AMUSE CREATIVE STUDIO

◆オフィシャルエアライン ：デルタ航空／大韓航空

◆HP ：https://theworldofmusicalstars.com/

◆公式X ：@2026TWM（https://x.com/2026twms）公式ハッシュタグ：#ワミュスタ

◆公式スポット：https://youtu.be/ObvSe4qqRLI

◆お問合せ ：キョードー東京 0570-550-799（ 平日11時～18時 / 土日祝10時～18時）