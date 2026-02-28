カイタックファミリー、サーキュラーエコノミー推進プロジェクト「MUDA ZERO」のアンバサダーにブレイキン世界王者のBBOY ISSINを起用

株式会社カイタックファミリー

株式会社カイタックファミリー（本社：岡山県、代表取締役社長：赤木 政一）は、衣料品の循環型ものづくりを推進する自社プロジェクト「MUDA ZERO（ムダゼロ）」のアンバサダーとして、ブレイキン界で注目を集めるダンサー BBOY ISSINと契約したことをお知らせいたします。

「MUDA ZERO」とは

「MUDA ZERO」は、不要になった衣料品を回収し、新たな糸・製品へと再生することで、アパレル業界における資源循環と環境負荷低減を目指すカイタックファミリーのサーキュラーエコノミー推進プロジェクトです。近年、ファッション業界では大量生産・大量廃棄が課題となる中、当社は「つくる責任」「つかう責任」を果たすべく、持続可能なものづくりの実装を進めています。

■起用背景

ブレイキンは、既存の枠にとらわれない自由な表現と、ストリートカルチャーを背景に持つダンスカルチャーです。



BBOY ISSINは、卓越した身体能力と独自のスタイルで国内外から注目を集めており、

・ 常識にとらわれない挑戦姿勢

・ 次世代カルチャーへの影響力



これらが「MUDA ZERO」の思想と高い親和性を持つことから、本プロジェクトのアンバサダーとして起用する運びとなりました。

■今後の展開

今後「MUDA ZERO」では、BBOY ISSINと連携しながら、以下の取り組みを予定しています。

・ プロジェクト認知拡大に向けたビジュアル・動画発信

・ ダンスカルチャーと連動した商品企画

・ 店頭・SNS・イベントを通じたサステナブル啓発活動

・ 若年層への循環型ファッションの浸透施策



カイタックファミリーは、本取り組みを通じて、環境配慮とファッションの楽しさを両立する新しい価値提案を推進してまいります。

■アンバサダー BBOY ISSIN コメント

このたび、カイタック・ファミリー社が推進する「MUDAZERO」プロジェクトのアンバサダーに就任しました、BBOY ISSINです。このような機会をいただけて大変光栄です。昔から古着が好きで、スタイルも自分らしく選んで大事にしてきました。そんな中で、「服から服へ」という新しい循環の形を知り、強く共感しています。僕の活動を通して、次の世代に向けた新しい価値を一緒に発信していけたら嬉しいです。

■BBOY ISSINについて

BBOY ISSIN（菱川一心）は2005年5月1日生まれ、岡山県岡山市出身。8歳でブレイキンに出会い、2017年には世界大会のU-15部門で小学6年生にして優勝。2022年、世界最高峰のブレイキンバトル「Red Bull BC One」Cypher Japanを制し、World Final初出場でTop4。2023年もWorld FinalでTop4入り。2024年「全日本ブレイキン選手権」および「WDSF WORLD BREAKING CHAMPIONSHIPS 2024」を日本人男子初制覇。2025年には、BC One World Final世界王者に輝いた。パワームーブにスピードと正確性を併せ持つスタイルで、世界を牽引するトップダンサーのひとりとして注目を集めている。

株式会社カイタックファミリーについて

カイタックファミリーは、メンズ、レディース、キッズのカジュアルウェア、デニム、インナー、ホームウェアまで幅広く手掛ける総合アパレルメーカーです。

長年培ったものづくりの知見を活かし、機能性・快適性・サステナビリティを融合した商品開発を推進しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社カイタックファミリー

MUDA ZEROプロジェクト担当

URL：https://www.caitac.co.jp/inquiry/

MUDA ZERO｜服から服へ｜リサイクルの新しいカタチ｜カイタックファミリー

https://mudazero.jp/