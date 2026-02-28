藤井流星主演『ぜんぶ、あなたのためだから』から誕生したスピンオフドラマ！七五三掛龍也主演『ぜんぶ、幸子のためだから』《後編》配信スタート！黒猫・幸子の視点で描かれた《猫目線のラブストーリー》が完結

TELASA株式会社(C)夏原エヰジ／講談社／テレビ朝日・ストームレーベルズ

オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』

TELASAオリジナルスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』後編

2026年２月28日（土）ひる12時より配信スタート！

https://www.telasa.jp/series/16295

藤井流星、七五三掛龍也の共演で、【オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス】として話題を呼んでいる１月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』。TELASA（テラサ）では本日ひる12時より、スピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』《後編》の配信をスタートします！

◼️主演：藤井流星、共演：七五三掛龍也でおくる【オシドラ史上最高火力】の《ラブサスペンス》 スピンオフドラマ後編には、満を持して藤井流星が登場！和臣を巻き込み、幸子＆桜庭と恋の三角関係勃発!?

気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年３月に発表し、話題となっている同名小説を原作に、主演：藤井流星、共演：七五三掛龍也の初共演タッグで、【オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス】として初映像化した１月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』――結婚披露宴の最中に血を吐いて倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・和臣（藤井流星）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛龍也）に協力をあおぎ、容疑者たちと対峙していきます。

しかし、次から次へと明らかになる沙也香に関する“どす黒い新事実”に、和臣も驚がく。親友だと思っていた人物たちの“偽善の仮面”も次々に剥がれていき、和臣＆視聴者の“人間不信”はもはや留まるところを知らず…。

本編が予測不可能な展開を見せる中、TELASA（テラサ）オリジナルスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』は後編の配信をスタート！ 七五三掛演じる桜庭と黒猫・幸子の幸せな日々を幸子視点で描く、《猫目線のラブストーリー》――後編では藤井流星演じる和臣も登場し、恋の三角関係が勃発…!?

※画像に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。

◼️桜庭と幸子の甘く幸せな生活に突如現れた《恋のライバル》!?地上波本編では仲が良さそうに見えていた和臣と幸子 実は幸子には、ある思惑が…？

桜庭と幸子の幸せな日常を描くスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』――２人の出会いから現在までを幸子の目線で描き、地上波本編では見られないような桜庭の甘い素顔満載で話題を呼んだ前編でしたが、後編では一転、まさかの《恋のライバル》が出現します！

それはなんと…ここ数カ月桜庭のアトリエに頻繁に出入りするようになっていた和臣。本編ではすっかり仲良くなっていたように見える和臣と幸子でしたが、実は幸子は《ある疑い》を持って和臣を警戒していたのです…！ 疑いを持つはずが、次第に自分もその術中にハマっていき…？ まさか「ミイラ取りがミイラになってしまう」のか!? 幸子の視点で描かれるストーリーだからこそ知れる幸子の本心――いったい幸子はあの時、どんな思いを抱いていたのでしょうか…？

後編には、和臣が幸子と桜庭の写真を撮るシーンも登場。実は当初は一緒に撮るはずではなかったそうで、「幸子が逃げちゃうから、桜庭が捕まえて、結果的に（桜庭と幸子）２人の写真を撮る…という流れに」と七五三掛。「そこで、和臣が撮ってくれた写真が、すっごくいい写真で、自分の携帯に保存したいくらい」お気に入りの１枚になったことも明かしてくれました。

どんなシーンなのかご期待いただくとともに、桜庭と幸子の素敵なショットにもぜひご注目ください！

◼️スピンオフドラマは本編と完全リンク！本編の真犯人に繋がるヒントが…！地上波だけではわからない重要な手がかりを探せ

そして『ぜんぶ、幸子のためだから』後編は、地上波本編と時間軸も交わり、同時進行していきます。「本編でのあのシーンが、スピンオフのこのシーンとリンク」「あの時、本編のストーリーの裏にはこんなことが」…というのを見つけてみると、また違った楽しさを味わっていただけるかもしれません！

さらに、本編でも核心に迫りつつある“真犯人”に繋がるヒントも…！ まだまだ地上波だけではわからない重要な手がかりが、スピンオフドラマに隠れている!? ぜひよく見て、誰よりも早く推理をしてみてください！

地上波本編では、犯人を追うバディとして和臣と対峙している桜庭。今作『ぜんぶ、幸子のためだから』では、そんな桜庭とはまた違った「よりプライベートな一面も見られるよう」演じていると七五三掛は語ります。

後編でも、幸子とどんなやりとりを見せ、どんな甘い表情を見せてくれるのか、そして突然勃発した三角関係がどう展開していくのかも、ぜひ楽しみにご覧ください！

【七五三掛龍也 コメント】

後編では、和臣が桜庭のカメラを使って、幸子を撮影するシーンがあるんですが、幸子が逃げちゃうから、桜庭が捕まえて、結果的に（桜庭と幸子）二人の写真を撮る…という流れになるんです。そこで、和臣が撮ってくれた写真が、すっごくいい写真で！ 自分の携帯に保存したいな、って思うくらい、いい写真なんです。その日、実は幸子がご機嫌斜めの日で、撮影は大変ではあったんです。すぐ逃げちゃったりして、撮影するだけでも一苦労だった中で、奇跡の一枚が撮れました！ その写真は、幸子もきまってるし、桜庭もちゃんときまっていました！

本編では事件を追うバディとして、和臣とのコンビネーションというか、凸凹感というか、真逆の性格を表現したいなと思って桜庭を演じているんです。スピンオフでは、そことはまた違った、よりプライベートな一面が見られると思います。

幸子とどう仲良くなっていったのかとか、本編のこのシーンの裏で幸子が何をしていたか、何を考えていたか、がしっかり描かれているので、スピンオフを見て、本編もみると、より楽しめる。よりわかってくるのではないかな。いろんなシーンの見方が変わってきたりするので、ぜひ地上波でも、スピンオフドラマでも、両方で楽しんでいただきたいです！

＜スピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』 概要＞

配信日時：後編 ２月28日（土） 12時～配信スタート

出演：七五三掛龍也 おさむ こうじ ・ 山崎紘菜 藤井流星

原作：夏原エヰジ『ぜんぶ、あなたのためだから』（講談社文庫）

脚本：藤平久子

音楽：近谷直之

プロデューサー：残間理央（テレビ朝日）、島本講太（ストームレーベルズ）、野田健太（ソケット）

演出：若林将平

配信URL：https://www.telasa.jp/series/16295

推奨ハッシュタグ：【本編】#ぜんぶあなたのためだから【スピンオフ】#ぜんぶ幸子のためだから

★「TELASA（テラサ）」では、毎週『ぜんぶ、あなたのためだから』の地上波放送終了後に、ドラマ本編を配信します。

なお、画像をご使用の際は【(C)夏原エヰジ／講談社／テレビ朝日・ストームレーベルズ】のクレジット表記をお願いいたします。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけでなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は990円（税込）※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】

https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】

https://www.telasa.jp/unlimited