【東急SレイエスFC】クラブビジョンを刷新
東急スポーツシステム株式会社
まちの日常の中にレイエスがあり、レイエスの記憶の中に街が溶け込む。レイエスにルーツを持った人材があらゆる世界へ羽ばたいていく。文化であり、背景であり、家族であるルーツ。「まちがルーツに、ルーツを世界へ。」
--ルーツであれ、ルーツになれ。
このクラブで過ごした時間そのものが、誰かの人生の“根っこ＝ルーツ”になることを目指しています。
成功も、悔しさも、迷いも、成長も。
あとから振り返ったときに「レイエスでの時間が今の自分をつくっている」と語れるような記憶を、このまちとともに育てていきたい。
それが我々の目指す姿です。
そしてビジョンのタグラインとして「BE THE ROOTS」を掲げていきます。
“root” には応援する、支える、勝利を願うという意味もあります。
多くの人に応援され、その循環が広がっていく未来を願い、ビジョンの体現に相応しい活動と存在を目指していきます。
私たちは、この街で生まれる一つひとつのシーンが、誰かの人生や生活のルーツになっていくことを願い、これからも歩み続けます。
BE THE ROOTS.