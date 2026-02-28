【東急SレイエスFC】クラブビジョンを刷新

東急スポーツシステム株式会社



このクラブで過ごした時間そのものが、誰かの人生の“根っこ＝ルーツ”になることを目指しています。

成功も、悔しさも、迷いも、成長も。

あとから振り返ったときに「レイエスでの時間が今の自分をつくっている」と語れるような記憶を、このまちとともに育てていきたい。

まちの日常の中にレイエスがあり、レイエスの記憶の中に街が溶け込む。レイエスにルーツを持った人材があらゆる世界へ羽ばたいていく。文化であり、背景であり、家族であるルーツ。





「まちがルーツに、ルーツを世界へ。」

それが我々の目指す姿です。







そしてビジョンのタグラインとして「BE THE ROOTS」を掲げていきます。

--ルーツであれ、ルーツになれ。



“root” には応援する、支える、勝利を願うという意味もあります。



多くの人に応援され、その循環が広がっていく未来を願い、ビジョンの体現に相応しい活動と存在を目指していきます。





私たちは、この街で生まれる一つひとつのシーンが、誰かの人生や生活のルーツになっていくことを願い、これからも歩み続けます。



BE THE ROOTS.