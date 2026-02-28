「ABEMA」のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルがパワーアップ！劇場版短編・スピンオフからOVA、ショートアニメまで30作品超が3月1日（日）より新たに無料放送開始！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、アニメ「ポケットモンスター」シリーズを毎日無料放送中のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにおいて、2026年3月1日（日）より新たに、劇場版短編・スピンオフからOVA、ポケモンショートアニメまで30作品超の無料放送を開始いたします。

アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズです。TVアニメは1997年4月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が、2023年3月までの約26年間にわたり描かれました。2023年4月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。また劇場版シリーズも、1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けています。

このたび、「ABEMA」のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルが2年目を迎えたことを機に、劇場版短編9作品、劇場版スピンオフ作品4作品、OVA15作品、さらにWEBアニメ「POKETOON」や、ショートアニメ「ポケモン動画図鑑」などのポケモンショートアニメーション5シリーズの計33作品を新たに無料放送することが決定いたしました。

なお、地上波放送中の最新作を含む歴代TVアニメ全8シリーズおよび、劇場版長編全24作品も引き続き毎日無料放送。ぜひさらにパワーアップしたアニメ「ポケットモンスター」チャンネルをお楽しみください。

■アニメ「ポケットモンスター」チャンネル 概要

チャンネルURL：

アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1：https://abema.tv/now-on-air/pokemon-1(https://abema.tv/now-on-air/pokemon-1)

アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2：https://abema.tv/now-on-air/pokemon-2(https://abema.tv/now-on-air/pokemon-2)

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。（一部、変更となる場合もございます）

【放送作品ラインナップ】

※3月1日(日)～追加作品

▼劇場版短編9作品

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 1998 ピカチュウプロジェクト

・ピカチュウのなつやすみ

・ピカチュウたんけんたい

・ピカチュウのドキドキかくれんぼ

・ピカピカ星空キャンプ

・おどるポケモンひみつ基地

・メロエッタのキラキラリサイタル

・ピカチュウとイーブイ☆フレンズ

・ピカチュウ、これなんのカギ？

・ピカチュウとポケモンおんがくたい

＜放送日時＆番組URL＞

放送作品：「ピカチュウのなつやすみ」「ピカチュウたんけんたい」「ピカチュウのドキドキかくれんぼ」「ピカピカ星空キャンプ」「おどるポケモンひみつ基地」

放送日時：2026年3月7日(土)朝7時～、午後1時～、夜7時～

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-1/slots/B2f6HcCi54zK1Z

放送作品：「メロエッタのキラキラリサイタル」「ピカチュウとイーブイ☆フレンズ」「ピカチュウ、これなんのカギ？」「ピカチュウとポケモンおんがくたい」

放送日時：2026年3月7日(土)午前10時～、午後4時～、夜10時30分～

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/B2f6HJ2ZP1EWH5

※いずれも放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼劇場版スピンオフ4作品

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 2013 ピカチュウプロジェクト

・ミュウツー ～覚醒への序章（プロローグ）～

・鉱国（こうこく）のプリンセス ディアンシー

・おでまし小魔神 フーパ

・フーパのおでまし大作戦！！

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月7日(土)昼12時～、夜6時～、3月8日(日)深夜0時30分～

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/AyQ6ZDokG9qwUj

▼OVA15作品

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 1999 ピカチュウプロジェクト

・ピカチュウのふゆやすみ

・ピカチュウのふゆやすみ2000

・ピチューとピカチュウのふゆやすみ2001

・ぼくたちピチューブラザーズ

・ポケットモンスタークリスタル ライコウ雷（いかずち）の伝説

・戦慄のミラージュポケモン

・ポケットモンスター 遥かなる青い空

・ピカチュウのなつまつり

・ピカチュウのおばけカーニバル

・ピカチュウのわんぱくアイランド

・ピカチュウたんけんクラブ

・ピカチュウ 氷の大冒険

・ピカチュウのキラキラだいそうさく！

・ピカチュウのふしぎなふしぎな大冒険

・ピカチュウのサマー・ブリッジ・ストーリー

＜放送日時＆番組URL＞

放送作品：「ピカチュウのふゆやすみ」「ピカチュウのふゆやすみ2000」「ピチューとピカチュウのふゆやすみ2001」「ぼくたちピチューブラザーズ」「ポケットモンスタークリスタル ライコウ雷の伝説」「戦慄のミラージュポケモン」「ポケットモンスター 遥かなる青い空」

放送日時：2026年3月14日(土)朝7時～、午後1時～、夜7時～

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-1/slots/AJxYBZWzDt5RjD

放送作品：「ピカチュウのなつまつり」「ピカチュウのおばけカーニバル」「ピカチュウのわんぱくアイランド」「ピカチュウたんけんクラブ」「ピカチュウ 氷の大冒険」「ピカチュウのキラキラだいそうさく！」「ピカチュウのふしぎなふしぎな大冒険」「ピカチュウのサマー・ブリッジ・ストーリー」

放送日時：2026年3月15日(日) 朝8時30分～、午後1時～、夜7時～

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-1/slots/B2f6GPsSmJM6wZ

▼ポケモンショートアニメーション5シリーズ

・放課後のブレス（全4話）

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

・薄明の翼（全8話）

(C)2020 Pokemon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

・POKETOON（全13話）

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

・ただいま（全1話）

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

・ポケモン動画図鑑（全2話）

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月1日(日)朝6時～、午後1時～、夜7時～

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/AyQ6WVMm95Asrw

※絶賛放送中

▼TVアニメ全8シリーズ

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon

・ポケットモンスター (1997-2002)

・ポケットモンスター アドバンスジェネレーション（2002-2006）

・ポケットモンスター ダイヤモンド・パール（2006-2010）

・ポケットモンスター ベストウイッシュ（2010-2013）

・ポケットモンスターXY（2013-2016）

・ポケットモンスター サン＆ムーン（2016-2019）

・ポケットモンスター (2019-2023)

・ポケットモンスター (2023-)

▼劇場版長編全24作品

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 1998 ピカチュウプロジェクト

・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲（1998）

・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕（1999）

・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ（2000）

・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）（2001）

・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス（2002）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ（2003）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス（2004）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ（2005）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ（2006）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ（2007）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ（2008）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ（2009）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク（2010）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム（2011）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム（2011）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ（2012）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒（2013）

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー（2014）

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ（2015）

・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ（2016）

・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！（2017）

・劇場版ポケットモンスター みんなの物語（2018）

・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION（2019）

・劇場版ポケットモンスター ココ（2020）

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）