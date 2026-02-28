『2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO』6月27日に開催決定！！

日本コロムビア株式会社

KISS OF LIFE は、2023年の韓国デビュー以来、新人離れしたヒップなパフォーマンスで世界中のK-POPファンを魅了してきた多国籍ガールズグループ。

昨年11月に日本デビューを果たし、翌月12月には福岡・大阪・東京を巡る日本デビューツアー KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day] を開催した。日本デビューツアーでは、日本デビュー曲「Lucky」や、日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』収録曲、さらにメンバーがセレクトした日本カバー曲のサプライズ披露など、ファンの期待を超える完成度の高いパフォーマンスで成功をおさめた。

そしてKISS OF LIFEが、『2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR IN TOKYO』 を開催することが決定した。

2年4ヶ月ぶり、2回目の日本でのファンミーティングの開催となる。今回のファンミーティングでは、日本のKISSY(KISS OF LIFE のファンネーム)と楽しい時間を過ごす予定だ。

公開されたポスターでは、メンバー全員が探偵のポーズをとっており、ファンミーティングで新たな一面に出会える期待感が高まっている。

チケットは2月28日(土)12時より、ファンクラブであるJAPAN OFFICIAL FANTOWN “KISSY JAPAN” 会員先行が開始する。

KISS OF LIFEは、自由でエネルギッシュな魅力と音楽に対する真摯な姿勢、そして高い実力を強みとしている。

多彩で圧倒的な歌唱力とパフォーマンスでステージを披露してきた彼女たちの新たな一面に期待しよう。

詳細はこちら

https://www.mahocast.com/ce/c/confirm/441d2352-6edf-40b7-9111-9f2fe47bc5e0

【イベント概要】

『2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR IN TOKYO』



公演日時

日程：2026年6月27日（土）

会場：市川文化会館 千葉県市川市大和田1-1-5

開場／開演：13:00／14:00

開場／開演：17:00／18:00

チケット

■一般指定席：12,500円（税込）

・直筆サイン入りポスター(抽選): 各部5名 / 計10名

■VIPアップグレード：11,000円（税込）

・一般指定席よりも前方席

・お見送り会 公演終了後に実施

・グループフォト 公演終了後に実施

・限定フォトカード4枚セット(各部異種)

・直筆サイン入りポスター(抽選): 各部45名 / 計90名

※一般指定席チケットをお持ちのお客様のみご購入いただけます。

チケット販売期間

＜KISSY JAPAN先行＞

■応募期間

2026年2月28日(土) 12:00 ～ 2026年3月10日(火) 23:59

■当選者発表・決済期間

2026年3月12日(木) 18:00 ～ 2026年3月15日(日) 23:59

＜KISSY JAPAN アップグレード＞

■応募期間

2026年3月16日(月) 18:00 ～ 2026年3月22日(日) 23:59

■当選者発表・決済期間

2026年3月24日(火) 18:00 ～ 2026年3月27日(金) 23:59

※上記のチケット販売日程は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。



座席案内

2026年6月17日(水) ～ 6月18日(木) 中

公演に関するお問い合わせ先

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。

主催：mahocast (STONE.B) / KISS OF LIFE制作委員会

後援：NTTドコモ / GAORA / 日本コロムビア

協力：S2 Entertainment / WONDER / MakeUs

【KISS OF LIFE プロフィール】

ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ。 グループ名KISS OF LIFEには<新鮮な音楽で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる>というメッセージが込められている。

独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー、KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめた。

多彩なステージやコンテンツで披露してきた圧倒的な歌唱力とヒップなパフォーマンスで、今後の活動への期待を一層高めている。

【関連リンク】

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL HP : https://kissoflife.jp/

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL FANTOWN「KISSY JAPAN」 : https://kissoflife.town/

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL X : https://x.com/KISSOFLIFEJP

KISS OF LIFE OFFICIAL Instagram : https://www.instagram.com/kissoflife_s2

KISS OF LIFE OFFICIAL YouTube : https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official

KISS OF LIFE OFFICIAL TikTok : https://www.tiktok.com/@kissoflife_official